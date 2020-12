Ormai gli appassionati di tecnologia mobile sapranno bene che il Galaxy S21 e il “fratello maggiore” Galaxy S21 Plus dovrebbero essere presentati da “mamma” Samsung davvero a breve, con l’uscita sul mercato che andrebbe poi a cadere per gennaio del prossimo anno o al massimo per il mese di febbraio 2021. Dispositivi, questi, di cui sono emerse nelle ultime settimane diverse caratteristiche ben prima del reveal ufficiale, e che sono andate a definire degli smartphone sì desiderabili, ma allo stesso tempo dai profili che non dovrebbero discostarsi troppo da quelli già visti per la gamma attualmente disponibile nei negozi.

E se è vero che è impossibile fermare la corsa al leak, nelle ultime ore in rete è apparso anche un interessante video che fa eco a quello della giornata di ieri, che già mostrava ad esperti e consumatori il possibile design del Samsung Galaxy S21 Plus. Quello odierno, pubblicato sul canale YouTube Random Stuff 2 e riportato sulle pagine del sito PhoneArena, va invece a concentrarsi su un confronto tra il futuro smartphone top di gamma del colosso sudcoreano e iPhone 12 Pro Max, gioiellino mobile recentemente lanciato da Apple.

https://www.youtube.com/watch?v=yev8fxIGCu0&feature=emb_title&ab_channel=RandomStuff2

La clip non è di certo lunghissima – considerando che dura appena 2 minuti e 27 secondi -, ma è comunque assai utile per farci un’ulteriore idea preliminare sulla gamma S21 di Samsung di prossima uscita. Non solo, gli autori vanno a chiarire che il video confronto tra il Galaxy S21 Plus e l’iPhone 12 Pro Max nasce dal fatto che, a quanto pare, anche S21 Plus dovrebbe utilizzare dei sensori fotografici da 12MP, proprio come il più potente tra i melafonini in commercio. Ricordiamo ancora una volta che lo smartphone made in Seul dovrebbe essere annunciato a inizio 2021, forse a gennaio o febbraio, e potrebbe presentarsi in una confezione in cui è assente il caricabatterie. Cosa ne dite, potrebbe farvi gola?