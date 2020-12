Vi abbiamo parlato del possibile prezzo che sarà applicato ai Samsung Galaxy S21, di cui nel frattempo è emersa la data di lancio ufficiale, le varie nuance cromatiche in cui i modelli saranno resi disponibili ed altri dettagli sul comparto fotografico principale. Come riportato da ‘androidauthority.com‘, i prossimi top di gamma sono attesi per il 14 gennaio (la conferma sarebbe arrivata dal maggior store indiano del colosso di Seul). La commercializzazione vera e propria dovrebbe avere luogo a partire dal 29 gennaio, almeno localmente.

Per quanto riguarda le colorazioni, i Samsung Galaxy S21 verranno resi disponibili nelle nuance cromatiche Gray, Pink, Purple e White (Pink, Purple, Silver e Black per i modelli Plus, e Black e Silver per la variante Ultra). Dal mercato indiano arrivano suggerimenti anche sulla possibilità di procedere alla prenotazione dei portabandiera del 2021 a fronte di una spesa di circa 24 euro, grazie a cui i clienti verranno informati in tempo reale della disponibilità e del prezzo ufficiale dei prossimi gioielli Samsung. Le tempistiche relative al mercato italiano non dovrebbero differire troppo rispetto a quelle pervenute dal mercato indiano.

Lato fotocamera, il negozio ha confermato anche le specifiche in precedenza trapelate per il Samsung Galaxy S21 Ultra, dotato di un sensore principale da 108MP, due altri obiettivi da 10MP di cui uno supporterà lo zoom ottico 10x e l’autofocus laser. Non sono trapelate informazioni sul quarto sensore, che si presume avrà una risoluzione da 12MP. I dispositivi della gamma saranno tutte alimentate dal processore Exynos 2100 in India, e non dallo Snapdragon 888 di Qualcomm (destinato agli esemplari venduti in USA e Corea del Sud), almeno secondi i dirigenti del negozio (lo stesso dovrebbe accadere per il mercato europeo). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.