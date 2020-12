Non ci sono più particolari segreti sul Samsung Galaxy S21 Plus, in particolare sul suo aspetto esteriore. Dopo le anticipazioni di giornata che vorrebbero l’impiego della plastica per le cover posteriori di gran parte delle ammiraglie in arrivo, in questi minuti è giunto il primo video che mostrerebbe il telefono in bella vista nella sua versione Plus appunto.

Il canale YouTube chiamato Random Stuff 2 ci omaggia del prezioso contenuto presente anche in questo articolo. Il modello di dispositivo è identificato con codice SM-G996U. In realtà il filmato si focalizza maggiormente su alcuni risultati di benchmark effettuati con il dispositivo. Ciò consente comunque di osservare l’aspetto dell’ammiraglia e tutto sembra corrispondere a quanto trapelato fino a questo momento.

Il pannello posteriore del Samsung Galaxy S21 Plus protagonista del video è nero opaco e appare evidente come non sia in vetro ma solo in plastica (stesso destino per il modello S21 standard mentre quello Ultra dovrebbe invece andare in altra direzione). Lo schermo sarebbe Infinity-O, dunque con foro centrale per la fotocamera anteriore e non ci sarebbero bordi per il dispositivo.

Nel filmato si parla anche della resa della fotocamera che non viene elogiata per la troppa saturazione del colore e ancora si intravede per il device una versione software Android non opportunamente aggiornata. Entrambi gli aspetti vanno presi con le pinze, visto che per le immagini non abbiamo a disposizione degli esempi di scatto e per l’adeguamento software appunto il device potrebbe avere altra dotazione al lancio.

Breve accenno pure ai risultati benchmark del Samsung Galaxy S21 Plus, così come evidenziati nel video con protagonista l’ammiraglia dotata di chipset Snapdragon 888. Il punteggio nei test Geekbench è pari a 1115 in single core e 3326 punti in multi-core. Esiti abbastanza scontati per il modello in questione, di certo meno potente del modello top S21 Ultra.