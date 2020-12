Nel corso delle Hanukkah Sessions Dave Grohl canta Drake e continua con il suo percorso di tributi iniziati il 10 dicembre, primo giorno della festa ebraica che si protrarrà fino al 18. Il frontman dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana, infatti, ha scelto di non droppare eventuali inediti sul Natale e di collaborare col produttore Greg Kurstin per una serie di omaggi agli artisti di origine ebraica.

Soprattutto, Dave Grohl coglie l’occasione per rivelare che egli stesso è ebreo e lo fa usando l’acronimo “MOT”, ovvero “member of the tribe”. Per questo si fa accompagnare dal produttore dei Foo Fighters per una serie di 8 video iniziati con la cover del grande classico Sabotage dei Beastie Boys. Drake, del resto, si era dichiarato “un orgoglioso ragazzo ebreo” nel 2012 in occasione delle riprese per il videoclip del singolo HYFR con chiari riferimenti al Bar Mitzvah, ovvero quel momento in cui il bambino ebreo raggiunge l’età della maturità.

Nel nuovo video Dave Grohl canta Drake e sceglie il grande classico Hotline Bling, brano contenuto nel disco Views (2016). Il frontman dei Foo Fighters siede alla batteria e canta mentre Greg Kurstin si impegna nei sintetizzatori.

Intanto i suoi Foo Fighters hanno annunciato che nel 2021 vedrà la luce Medicine At Midnight, il decimo album in studio anticipato dal singolo Shame Shame dopo i vari spoiler diffusi per le strade della California.

Quali saranno le prossime cover realizzate da Dave Grohl e Greg Kurstin non è dato saperlo. Recentemente il cantautore statunitense ha realizzato una serie di collaborazioni a distanza con la giovanissima Nandi Bushell, un piccolo talento di 10 anni che lo ha sfidato alla batteria diventando un fenomeno popolare su YouTube.

Di seguito il secondo video delle Hanukkah Sension in cui Dave Grohl canta Drake svestendosi dai panni del rocker e abbracciando il lato più mainstream del pop.