Erano silenti da diverso tempo, a parte una piccola recente esibizione acustica, ma è il momento di scoperchiare tutto: c’è un nuovo album dei Foo Fighters in arrivo. La band di Dave Grohl fa lo stesso gioco degli AC/DC: non un annuncio ufficiale ma una serie di indizi distribuiti in varie città, segnali criptici e simbolici ma che non si possono equivocare.

I fan, specialmente quelli della parte meridionale della California, hanno notato proiezioni di luce che mostrano l’inconfondibile logo dei Foo Fighters accanto al numero romano X per indicare “decimo”. L’ultimo album della band di Dave Grohl, infatti, è Concrete And Gold (2017) che risulta essere il nono disco in studio.

Non è tutto. Tra le proiezioni è comparsa l’animazione di una bara in fiamme e gli utenti Spotify hanno notato che la stessa viene riprodotta tra le canvas dei brani, proprio in successione dopo le animazioni dei precedenti album. Che i Foo Fighters fossero al lavoro su nuova musica si sapeva. Solamente a marzo, per esempio, Dave Grohl aveva descritto il nuovo disco come un qualcosa che “farà saltare i cuori”, e con i primi indizi comparsi in California probabilmente qualche coronaria sarà saltata.

Dopo le prime immagini per annunciare i lavori in corso i Foo Fighters non hanno più rilasciato dichiarazioni. La data di uscita di X non è ancora stata comunicata né è stato annunciato alcun singolo come anteprima. La band, del resto, ha avuto diversi problemi durante la registrazione con strumenti che si scordavano e tracce che scomparivano dal disco fisso. Grohl era arrivato a dire che in quello studio – una vecchia casa degli anni ’40 – ci fossero i fantasmi.

Nell’attesa la band ha pubblicato una serie di EP contenenti rarità ed esibizioni live rimaste inedite. Non resta che aspettare che entro la fine del 2020 arrivi il nuovo album dei Foo Fighters, o almeno l’annuncio.