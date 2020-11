Percussioni e note stoppate accompagnano Shame Shame dei Foo Fighters e sarebbe sempre così se non fosse per l’apertura data dal violoncello. Il nuovo singolo è arrivato come un uragano, anche se avevamo già preparato l’artiglieria con i primi indizi sparsi per la California che lasciavano intuire l’arrivo della nuova musica della band di Dave Grohl. Così è stato.

Shame Shame dei Foo Fighters farà parte di Medicine At Midnight, il decimo disco in studio in uscita il 5 febbraio 2021. In questo primo singolo sentiamo già le peculiarità che lo stesso Dave Grohl aveva raccontato nei mesi scorsi. Tutto appare molto sperimentale a partire dai suoni, e il merito va tutto alla band che per il nuovo album si è affidata al produttore Greg Kurstin, ancora una volta. Non ci ritroviamo di fronte a uno di quei pezzi energici come The Pretender o Run.

Shame Shame dei Foo Fighters si distingue perché sentiamo fortemente la presenza della room della batteria nel mix, perché c’è un pizzicato d’archi che poi diventa un violoncello. Le distorsioni non mancano, ma nemmeno invadono troppo. Non c’è punk né post-grunge, e qui trovano ancora conferma le anticipazioni date da Dave Grohl. Il frontman, infatti, ha citato Let’s Dance di David Bowie come esempio per specificare che Medicine At Midnight sarà un disco pieno di groove ma lontano dalla dance.

Il primo singolo del nuovo album ha già avuto il suo debutto dal vivo. Sabato 7 novembre i Foo Fighters hanno eseguito Shame Shame sul palco di Saturday Night Live. Ora si preparano a lanciare il nuovo album e, perché no, potrebbero arrivare altri singoli come anticipazione. Shame Shame dei Foo Fighters fa già parlare di sé come un brano maturo nella forma e nella sostanza, e con queste peculiarità ha aperto la strada alla curiosità per il disco in uscita.

Testo

If you want to

I’ll make you feel something real just to bother you

Now I got you

Under my thumb like a drug I will smother you

I’ll be the one

Be the moon

Be the sun

Be the rain in your song

Go and put that record on

If you want to

I’ll be the one

Be the tongue that will swallow you

Shame, shame

Shame, shame Another splinter under the skin

Another season of loneliness

I found a reason and buried it

Under a mountain of emptiness

Shame, shame

Shame, shame Who, what, where, when

Just move along

Nothing wrong

Until we meet again

I’ll be the end

I’ll be the war at your door

Come and let me in

I’ll be the one

Be the moon

Be the sun

Be the rain in your song

Go and put that record on

If you want to

I’ll be the one be the tongue that will swallow you Another splinter under the skin

Another season of loneliness

I found a reason and buried it

Under a mountain of emptiness

Shame, shame

Shame, shame Another splinter under the skin

Another season of loneliness

I found a reason and buried it

Under a mountain of emptiness

Shame, shame

Shame, shame

