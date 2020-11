È stata annunciata la tracklist di Medicine At Midnight dei Foo Fighters, il nuovo album del gruppo in uscita il prossimo anno. Il disco sarà disponibile dal prossimo 5 febbraio per Roswell Records/RCA Records e viene annunciato in via ufficiale dopo gli indizi disseminati negli scorsi giorni.

Il decimo album dei Foo Fighters ha finalmente tutti i dettagli e segna l’atteso ritorno del gruppo nel mondo della musica internazionale, pronto a tornare sui palchi di tutto il mondo, compatibilmente con la gestione della pandemia globale. Le prime date del tour 2021 sono già state annunciate: farà tappa anche in Italia per un unico concerto-evento a Milano il prossimo luglio.

La tracklist di Medicine At Midnight dei Foo Fighters è stata annunciata con largo anticipo rispetto all’effettiva data di pubblicazione del progetto. Sappiamo che il disco conterrà 9 canzoni, che è stato prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike” Stent.

Le canzoni della trakclist di Medicine At Midnight terranno compagnia all’ascoltatore per un totale di 37 minuti suddivisi in 9 storie.

I Foo Fighters hanno festeggiato quest’anno i loro primi 25 anni di carriera costellata da dozzine di Grammy, numerosi premi, riconoscimenti e concerti in tutto il mondo e sono pronti a dare adesso voce a 9 delle nuove tracce inedite alle quali hanno lavorato negli ultimi mesi.

Medicine At Midnight è già disponibile in preorder e sarà disponibile dal 5 febbraio in diverse versioni: digitale, CD standard e vinile.

È già disponibile in digitale Shame Shame, il primo singolo che anticipa l’album, in radio da venerdì 12 novembre.

Tracklist Medicine At Midnight dei Foo Fighters

Making a Fire Shame Shame Cloudspotter Waiting on a War Medicine at Midnight No Son of Mine Holding Poison Chasing Birds Love Dies Young

I Foo Fighters si esibiranno in Italia il 12 giugno 2021 agli I-Days a Milano, unica tappa nel nostro Paese.