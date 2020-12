L’attesa è stata lunga, forse oltre ogni aspettativa, ma a partire da oggi 12 dicembre abbiamo finalmente un segnale concreto ed importante per tutti coloro che aspettavano l’aggiornamento con EMUI 11 a bordo del proprio Huawei P30. Premetto che la svolta di cui tanto si parla questo sabato riguardi il mercato cinese, ragion per cui in Italia e nel resto d’Europa dovremo attendere ancora un po’. Del resto, nella giornata di ieri ho evidenziato che alcuni segnali sulla beta si stanno avendo solo da alcune ore a questa parte.

Le indicazioni del giorno per EMUI 11 su Huawei P30

Cosa sappiamo fino a questo momento sul rilascio dell’aggiornamento stabile e definitivo per Huawei P30 impostato su EMUI 11? Come sempre avviene in questi casi, stando alle informazioni fornite da Huawei Central, una corsia preferenziale verrà riservata alla Cina. L’esperienza mi dice che dovremo attendere circa un mese prima che lo stesso trattamento venga riservato all’Italia, motivo per il quale è meglio mettersi comodi e analizzare da cima a fondo la beta ormai in distribuzione anche nel Vecchio Continente.

Detto questo, l’aggiornamento in questione per il top di gamma lanciato sul mercato poco meno di due anni fa contiene tutti gli elementi salienti propri di EMUI 11. Questo vuol dire che potremo toccare con mano, su Huawei P30, plus del calibro MeeTime, multi-windows intelligente, suonerie ritmiche, oltre alla feature nascondi messaggi sul display e altro ancora. Insomma, tutte le nuove funzionalità di cui si parla da tempo e che hanno reso più gradevole l’esperienza di utilizzo dei modelli più recenti

Detto questo, se guardiamo verso la roadmap ufficiale di EMUI 11, è previsto che dispositivi come Huawei P30 e P30 Pro riceveranno il tanto discusso aggiornamento riguardante EMUI 11 nel primo trimestre del 2021 su scala globale. Salvo ovviamente imprevisti. Che ne pensate?