Un grande passo in avanti è stato compiuto per la beta EMUI 11 su Huawei P30 , Mate 20 e anche sul modello Nova 5T in Europa. La fase sperimentale dell’aggiornamento per questi device è appena partita nel vecchio continente con la possibilità, per gli utenti volontari, di iscriversi al test software per provare la nuova interfaccia software.

In questa fase molto delicata e importante sono chiamati alle armi tutti i possessori di Huawei P30, P30 Pro ma anche Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 X 5G, Huawei Mate 20 RS e infine anche il Nova 5T. Per tutti questi device molto diffusi sul nostro territorio inizia una fase molto importante, quella durante la quale l’interfaccia software sarà testata per poi essere proposta in versione stabile, almeno ad inizio 2021.

Come è possibile partecipare al programma beta EMUI su Huawei P30 e altri dispositivi fin qui supportati? Le modalità sono sempre le stesse ossia quelle messe in campo per altri programmi sperimentali. In pratica chi vorrà partecipare alla sperimentazione potrà farlo scaricando l’app beta Huawei appunto e compiendo le operazioni per la registrazione al programma. Per lo scopo bisognerà accedere all’app nella sezione “Io”, andare su “Partecipa al progetto” e ancora su “Progetto disponibile”.

Al momento di queste pubblicazione, si ha la certezza dell’arrivo del programma beta in Europa (ad esempio in Germania) ma non ancora in Italia. Le cose potrebbero cambiare repentinamente nelle prossime ore con i test software pronti anche nel nostro paese. Come da programmi diramati dalla stessa Huawei e oramai confermati dall’ultimo passaggio dei test pubblici, appare più che evidente come il rilascio stabile per il gruppo di smartphone protagonisti di questo articolo arriverà con il mese di gennaio. Dopo la fase ristretta di beta privata che non ha messo in evidenza particolari bug, il prosieguo della sperimentazione sembra decisamente in discesa.