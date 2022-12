In Europa potrebbero tornare gli smartphone con batteria rimovibile: l’obiettivo è quello di puntare su unità energetiche più ecologiche e sostenibili, in maniera tale da poterle riutilizzare all’occorrenza. La nuova normativa dell’UE regolamenta il ciclo di vita delle batterie in ogni sua fase, dall’estrazione delle sostanze utili alla produzione fino allo smaltimento.

Ogni azienda produttrice di batterie all’interno dell’UE dovrà attenersi ad una politica di “due diligence” e fare fronte ai rischi sociali ed ambientali relativi all’approvvigionamento, alla produzione ed alla vendita delle sostanze necessarie alla loro realizzazione. Bisognerà, innanzitutto, avvalersi di sostanze riciclate in percentuali varie, così che i produttori di batterie dovranno modificare le rispettive catene di approvvigionamento e collaborare con le società che si occupano di riciclo. La novità maggiore potrebbe essere rappresentata proprio dall’obbligo, per i produttori di dispositivi elettronici, di smartphone con batteria rimovibile, che possano essere facilmente sostituite. Una pratica che rivoluzionerebbe il modo di lavorare di OEM blasonati quali Samsung ed Apple, come pure dei produttori minori, visto che ormai i device sono tutti dotati di batteria non rimovibile (la soluzione consente di produrre smartphone più sottili e leggeri).

L’eventuale ritorno agli smartphone con batteria rimovibile costringerebbe gli OEM a rivedere il meccanismo di progettazione dalle fondamenta, con tutto quanto ne conseguirebbe. Tali misure non sono ancora state approvate dall’UE, anche se il rischio che tutto si concretizzi presto è molto alto. Sarebbe bello fare un salto nel passato e poter sostituire in autonomia la batteria del proprio smartphone piuttosto che mandarlo in assistenza e spendere una cifra considerevole, o addirittura cambiarlo per questa ragione. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

