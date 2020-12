La notizia che stiamo per darvi non ce l’aspettavamo nemmeno noi: stando a quanto preventivato dal leaker coreano Super Roader, poi riportato sulle pagine di ‘nl.letsgodigital.org‘, i Samsung Galaxy S21 dovrebbero avere un pannello posteriore in ‘Glastic‘, ovvero quella finitura in plastica che contraddistingue anche i Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy S20 FE. Non ci sarebbe più il vetro sul retro dei prossimi flagship del produttore asiatico: non costituirà eccezione il modello Ultra, anch’esso rivestito sul versante posteriore in glastic.

All’inizio si pensava che potessero essere i Samsung Galaxy S21 e S21 Plus a presentare una back-cover in plastica, con la versione Ultra che avrebbe conservato il vetro, ma le ultime indiscrezioni stanno spingendo in tutt’altra direzione. Sin dai tempi dei Galaxy S6 i top di gamma della serie Galaxy S avevano garantito materiali premium, mentre adesso si parla addirittura di utilizzare la plastica anche su quello che sarà il modello più avanzato, e costoso, della gamma.

In ogni caso, non mancano le buone notizie: Ice universe su Twitter ha affermato che il processore Exynos 2100 che dovrebbe equipaggiare le varianti europee dei Samsung Galaxy S21 vanterebbe prestazioni energetiche ben sopra la media. A fronte dello stesso sforzo, il SoC consumerebbe il 22% di batteria in luogo del 55% fatto registrare dal precedente Exynos 990. Un guadagno del 33%, che lascerebbe ben sperare circa la resa energetica del nuovo chipset (nella passata stagione tra i punti deboli che si inputavano al processore Exynos c’era proprio la pessima gestione energetica della risorse). Staremo a vedere se le previsioni verranno confermate dai fatti a tempo debito (i top di gamma del produttore asiatico dovrebbero essere presentati il prossimo 14 gennaio). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.