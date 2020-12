Il debutto di The Prom di Ryan Murphy segna l’arrivo di una delle produzioni più attese nel già ricco 2020 del regista e produttore. Il film musical, disponibile su Netflix dall’11 dicembre, mette un gran gruppo d’interpreti di prim’ordine al servizio di una storia d’apertura e inclusione, che culmina con una liberatoria, gioiosa celebrazione di sé. Nella nostra recensione in anteprima – e senza spoiler – passiamo in rassegna le più corpose ispirazioni del film e celebriamo le prove di un cast stroardinariamente frizzante e versatile, senza tralasciare le pecche di una storia melodrammatica e a tratti stucchevole. Qui, invece, raccogliamo cinque curiosità su The Prom di Ryan Murphy per svelarne i più curiosi retroscena. Iniziamo subito.

La vicenda centrale è ispirata a una storia vera

The Prom di Ryan Murphy prende le mosse da un’ingiustizia che, a partire dal loro egocentrismo, quattro star di Broadway in declino intendono risolvere. In una cittadina dell’Indiana, infatti, alla giovane Emma Nolan (Jo Ellen Pellman) viene vietato di partecipare al prom di fine anno con la fidanzata, Alyssa Green (Ariana DeBose). La vicenda è una rielaborazione di un fatto realmente accaduto. Nel 2010 l’adolescente Constance McMillen ha visto negarsi infatti la possibilità di invitare la fidanzata al ballo scolastico. Proprio come nel musical Netflix, anche nella realtà la vicenda ha sollevato un polverone e suscitato lo sdegno di un gran numero di celebrità.

The Prom di Ryan Murphy si è salvato grazie alla perseveranza di Netflix

Come qualsiasi altra produzione, anche The Prom ha dovuto fare i conti con lo stop al settore imposto all’inizio del 2020 dal diffondersi della pandemia di Coronavirus. Lo stretto legame tra il film e Broadway ha reso le cose ancora più complicate, tanto che l’impossibilità di completare le riprese sul posto ha quasi convinto Ryan Murphy di esser costretto ad abbandonare il progetto. Quando abbiamo scoperto che non potevamo girare a Broadway ho pensato “Ecco, è finita, non possiamo fare il film”. Ma Netflix mi ha detto “Costruiremo noi Broadway”. Siamo riusciti a occupare un ampio spazio in centro e abbiamo costruito il set. Ci sono voluti quasi sei mesi, perché avevamo idee ben precise su tutto. Abbiamo misurato la lunghezza della vera strada di Broadway e l’abbiamo replicata, ha spiegato lo stesso Murphy di recente.

Il film è rivolto anche ai genitori di adolescenti LGBTQ+

Come lo stesso Ryan Murphy ci ha tenuto a precisare nel presentare il progetto, The Prom lancia un messaggio di lotta all’intolleranza e a favore dell’inclusione, senza moralismi ma con speranza. In un’intervista ad Advocate, Kerry Washington – madre amorevole ma bigotta della giovane Alyssa – ha spiegato che il film non si rivolge soltanto agli adolescenti LGBTQ+, ma anche ai loro genitori, nel tentativo di educarli all’accoglienza e all’amore nonostante tutto. Alcune delle persone che guarderanno The Prom hanno problemi di intolleranza, o fanno fatica ad accettare queste ragazze e capire che è tutto ok, oppure non sanno bene cosa dire. È un grande dono poter dare ai genitori un’indicazione, in modo che possano dire “Va tutto bene, non è detto che non ci debba essere un margine d’errore o che non ci si possa sentire a disagio o impauriti. Basta soltanto esserci e amare i propri figli di un amore incondizionato, nonostante tutto”, ha affermato.

Il valore della prima volta per le protagoniste e le loro interpreti

The Prom di Ryan Murphy è il primo progetto mai atterrato su una piattaforma così ampia a focalizzarsi sulla storia di due adolescenti queer. La portata simbolica di questa prima volta è enorme, e non soltanto per quella fetta di pubblico che sentirà di aver ritrovato la propria storia sullo schermo. L’asticella della visibilità è alzata anche dalla scelta di due attrici LGBTQ+ per i ruoli delle protagoniste. È un enorme privilegio e onore dar vita ad Alyssa. I membri della nostra comunità sono ben consapevoli che spesso le nostre storie non sono raccontate in questo modo. Non capita spesso, anzi quasi mai, di vedere delle donne queer rappresentate in questo modo, e soprattutto donne di colore. Poter finalmente dare questa possibilità ai giovani di tutto il mondo è una boccata d’aria fresca, ha ammesso DeBose.

Io e Jo Ellen abbiamo una splendida chimica, secondo me. È dovuta al modo in cui ci identifichiamo nella vita reale e al fatto che siamo in grado di metterci nei panni di quelle ragazze. Quando puoi contribuire [a un progetto] con quel tipo di autenticità, il materiale non può che risultarne arricchito e stratificato. Se non mi identificassi come LGBTQ, Kerry e io non avremmo scoperto alcune delle cose che abbiamo notato sul rapporto tra Alyssa e Mrs. Greene. [Io e Jo Ellen] diventeremo dei modelli per moltissime ragazzine queer, ed è una grande responsabilità. Sono entusiasta di scoprire cosa potremo creare e come potremo continuare a lottare per i nostri fratelli e sorelle queer, indipendentemente da come si identificano, ha aggiunto.

Meryl Streep canta un pezzo rap

I titoli di coda di The Prom di Ryan Murphy sono accompagnati da un brano tratto dal musical di Broadway e intitolato It’s Time To Dance. Si tratta di un pezzo gioso e celebrativo, che chiude col botto il tripudio di emozioni vissute nel finale del film. Ryan voleva una vera canzone pop, e voleva che fossero le donne del cast a cantare questo brano di emancipazione che parla d’orgoglio. Quello che mi fa impazzire, che è anche il modo in cui si inserisce nel contesto del film, è che permette di continuare a godersi quella sensazione di gioia che si è appena provata scoprendo che le due ragazze avrebbero avuto il loro grande momento, ha commentato Matthew Sklar, responsabile della colonna sonora.

Ho detto agli autori e ai compositori: “Facciamo qualcosa di vivace, che saluti il pubblico in toni celebrativi, e facciamo cantare tutto il cast femminile. E poi facciamo rappare Meryl Streep”. E loro mi hanno detto: “Cosa?” Al che io ho risposto: “Voglio che si metta a rappare, ho bisogno che lo faccia”. […] Credo che i fan di Meryl ne andranno pazzi. Ho un video di Meryl che rappa. Era così brava che abbiamo usato il suo primo tentativo, il che dimostra che non c’è nulla che Meryl Streep non sappia fare, ha aggiunto Ryan Murphy.