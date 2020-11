Il nuovo trailer di The Prom, su Netflix dall’11 dicembre, scalda l’attesa per la prossima produzione firmata Ryan Murphy in arrivo sulla piattaforma. Il film, ispirato all’omonimo musical di Broadway, si svela fin dalle prime immagini nella sua missione d’amore. Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry Glickman (James Corden) sono due star tramontate di Broadway, d’improvviso rianimate al pensiero di poter dedicare le proprie energie alla realizzazione del sogno di una liceale dell’Indiana: partecipare al prom – il ballo studentesco – insieme alla fidanzata. Convinti di poter risollevare così la propria immagine, le due stelle del teatro newyorkese si mettono in viaggio insieme ai cinici attori Angie (Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells).

Le rispettive manie di protagonismo rischiano di far deragliare la missione, e solo alla fine prevale il desiderio di regalare alla giovane Emma (Jo Ellen Pellman) la serata che tanto desidera. Ci metterò la faccia per tutti quelli che amano qualcuno in un modo che il mondo proprio non capisce, le si sente dire sul finire della clip. Il nuovo trailer di The Prom immortala per qualche istante anche il resto del cast, e in particolare Kerry Washington, Keegan-Michael Key, Tracey Ullman e Mary Kay Place.

Le prime curiosità e anticipazioni sulla trama e i retroscena di The Prom sono arrivate pochi giorni fa da Ryan Murphy, che in un’intervista a Variety ha richiamato una frase del film per descrivere il suo intento artistico e ciò che più lo ha entusiasmato del progetto: organizziamo un prom che coinvolga tutti. Il tema di The Prom su Netflix è la lotta all’intolleranza, e credo che tutti provassimo questo sentimento. Far diventare realtà questo progetto è stato una gioia, ogni giorno.

Per il regista e produttore si tratta di una lettera d’amore alla Broadway di una volta, ricreata appositamente per le riprese in una maratona di attentissimi lavori durati circa sei mesi. Quando abbiamo scoperto che non potevamo girare a Broadway ho pensato “Ecco, è finita, non possiamo fare il film”. Ma Netflix mi ha detto “Costruiremo noi Broadway”. Siamo riusciti a occupare un ampio spazio in centro e abbiamo costruito il set. Ci sono voluti quasi sei mesi, perché avevamo idee ben precise su tutto. Abbiamo misurato la lunghezza della vera strada di Broadway e l’abbiamo replicata, ha spiegato.

Il primo teaser e il nuovo trailer di The Prom creano già l’atmosfera carica di sogni e speranze che la produzione spera di far respirare al pubblico. Murphy ci ha però tenuto a precisare che non sarà un film pieno di moralismi, ma anzi avrà spazio per l’ironia e la sperimentazione creativa. Un esempio? Il pezzo rap cantato da Meryl Streep. Ho detto agli autori e ai compositori: “Facciamo qualcosa di vivace, che saluti il pubblico in toni celebrativi, e facciamo cantare tutto il cast femminile. E poi facciamo rappare Meryl Streep”. E loro mi hanno detto: “Cosa?” Al che io ho risposto: “Voglio che si metta a rappare, ho bisogno che lo faccia”. […] Credo che i fan di Meryl ne andranno pazzi. Ho un video di Meryl che rappa. Era così brava che abbiamo usato il suo primo tentativo, il che dimostra che non c’è nulla che Meryl Streep non sappia fare.

Questo il nuovo trailer di The Prom, su Netflix dall’11 dicembre: