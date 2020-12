Raimondo Todaro fidanzato con una Prof dell’Eredità. Le ultime foto comparse sul settimanale Chi non lasciano adito a dubbi, ma la nuova compagna del ballerino non è Elisa Isoardi come in molti avrebbero sperato.

La nuova fiamma dell’amato ballerino siciliano potrebbe essere Sara Arfaoui, una delle Prof dell’Eredità e volto conosciuto dal pubblico di Rai1. Le immagini ritraggono la coppia in giro per Roma, in atteggiamenti che sembrano inequivocabili. I due diretti interessati hanno già smentito la loro relazione, ribadendo che – tra di loro – esiste solo una profonda amicizia.

Sara Arfaoui ha 25 anni ed è nata a Nizza da genitori tunisini. Oltre a essere una delle Professoresse dell’Eredità, è anche una modella. A proposito del suo aspetto fisico, Sara aveva avuto modo di dichiarare: “Da bambina ero una spilungona dal viso stretto con labbra carnose, frutto delle mie origini tunisine, e dalle gambe secche secche. E tanto bastava perché gli altri miei coetanei mi percepissero come ‘diversa’ e mi bullizzassero”.

E aveva aggiunto:

“Non nego che in passato, di fronte a tutte queste pressioni, mi sia passato per la testa di rifarmi il décolleté, ma alla fine ho sempre resistito alla tentazione. Questo perché, anche se viene promosso come se fosse un semplice taglio di capelli, si tratta pur sempre di un intervento chirurgico con i relativi rischi e non si sa mai esattamente come il proprio corpo possa reagire all’innesto delle protesi”.

Raimondo Todaro viene dall’esperienza a Ballando Con Le Stelle, nella quale è arrivato in finale dopo una rocambolesca edizione trascorsa con Elisa Isoardi che è terminata tra operazioni e infortuni da entrambe le parti. In molti, speravano in un risvolto sentimentale tra i due, ma già dai giorni successivi alla finale avevano deciso di frenare gli animi dicendosi solo amici. Elisa Isoardi aveva, addirittura, escluso di essere pronta per un nuovo amore.