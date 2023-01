Sara di Vaira pronta a prendere il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle? Si fanno sempre più insistenti le voci sul possibile cambio di guardia tra i giudici del programma ballerino di Milly Carlucci e di Rai1, ma sarà davvero così che andrà a finire? Mai come quest’anno il posto della Lucarelli sembra in bilico. Spesso si è parlato del suo possibile addio e tante volte tutto si è rivelato falso, succederà lo stesso anche questa volta?

Chi ha seguito quest’ultima edizione di Ballando con le Stelle si è accorto che spesso la giornalista è risultata in conflitto con la presidente Carolyn Smith e con gli altri colleghi e ha avuto modo di dire la sua soprattutto quando si è trattato della vittoria di Luisella Costamagna. Quest’ultima si è ritrovata a rispondere alle polemiche e alle accuse di ‘brogli’, e non solo, arrivate anche da parte di Selvaggia Lucarelli che alla fine ha ammesso di non essere certa di voler tornare nel programma proprio perché quest’ultima edizione l’ha fatta molto riflettere.

Del suo possibile addio potrebbe approfittare Sara di Vaira, l’ex insegnante di Ballando con le Stelle, almeno secondo quanto ha insinuato Alberto Dandolo nella sua rubrica settimanale su Oggi. Secondo quest’ultimo la poltrona della giornalista nel programma di Rai1 potrebbe scricchiolare e ci sarebbe già la di Vaira pronta a sostituirla. Le due si sono punte molto durante l’ultima edizione e parte del pubblico spesso ha attaccato la ballerina etichettandola come acida, come andrà a finire quindi per Milly Carlucci e le sue prime donne?