Luisella Costamagna vince Ballando con le Stelle. Dopo il discusso ripescaggio, la vittoria di ieri sera non fa altro che alimentare polemiche e insinuazioni visto che in molti sono convinti che tutto sia stato studiato a tavolino sin dall’inizio. Nella finalissima dello show di Milly Carlucci, andata in onda fino all’1.30 di notte, la coppia Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca ha vinto l’edizione 2022 di `Ballando con le stelle´ spuntando nella sfida finale con il modello e attore Alessandro Egger e la ballerina Tove Villfor, arrivati secondi.

Al terzo posto si sono piazzati la conduttrice Ema Stokholma e il ballerino e coreografo Angelo Madonia, coppia anche nella vita, mentre quarti sono arrivati Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Niente da fare invece per Gabriel Garko che in puntata ha annunciato il suo ritiro dopo ben due infortuni, uno al braccio e poi uno al polpaccio.

La classifica è il risultato del voto della giuria tecnica e quello del pubblico da casa, che si è espresso direttamente sui profili social ufficiali della trasmissione. Ma proprio qui casca l’asino e in tanti chiedono il valore in percentuale delle due votazioni visto che Luisella Costamagna, indietro sui social, alla fine l’ha spuntata vincendo. Secondo quanto si evince dal sito ufficiale del Regolamento del programma ballerino e dai risultati della votazione sembra proprio che la giornalista e conduttrice l’abbia spuntata grazie alla giuria, tranne Selvaggia Lucarelli, e non ai social dove era avanti proprio il suo concorrente.

CLICCATE QUI PER LEGGERE NEL DETTAGLIO IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI

Tanto è bastato per far gridare allo scandalo sui social soprattutto ad opera di Selvaggia Lucarelli che non ha gradito il ripescaggio e poi la vittoria della Costamagna ieri sera. Ecco di seguito uno dei tweet condivisi dalla giornalista subito dopo la puntata: