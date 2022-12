Chi ha avuto modo di vedere i promo della prima ‘finale’ di Ballando con le Stelle sa bene che tra gli ospiti speciali ci sarà anche il cast de Il Paradiso delle Signore o, meglio, una parte. Ad annunciare la presenza di alcuni volti noti della soap italiana di Rai1 nel programma ballerino è stata proprio Milly Carlucci che sui social ha svelato la presenza della ‘ballerina per una notte’ Francesca Chillemi e di parte del cast de Il Paradiso delle Signore.

Gli attori si preparano a ricordare al pubblico che, a differenza degli altri anni, Il Paradiso delle Signore continuerà ad andare in onda anche durante le vacanze di Natale, ma chi prenderà parte al programma di Milly Carlucci? Con grande sorpresa da parte dei fan sembra proprio che saranno assenti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, i tre amati protagonisti, mentre ci terranno compagnia Emanuel Caserio, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Lucrezia Massari, Chiara Russo, Valentina Bartolo.

Ci vediamo sabato 17 dicembre alle ore 20:35 su #rai1 per la prima finale di #ballandoconlestelle ❤️ @Ballando_Rai pic.twitter.com/zYcsBIwVt9 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) December 13, 2022

Al momento non si conoscono altri dettagli sulla partecipazione del cast de Il Paradiso delle Signore a Ballando con le Stelle ma quello che è certo è che il programma tornerà sabato sera, 17 dicembre, alle ore 20.35, ad un passo dalla finalissima del 23 dicembre. Allo scontro andranno le sei coppie già in finale per accumulare punti utili ma ci sarà spazio soprattutto per il ripescaggio, che darà modo alle 6 coppie escluse di giocarsi l’ultima possibilità per rientrare in gioco.

Tutti in pista quindi per una serata ricca di ospiti e colpi di scena in cui anche Gabriel Garko, nonostante l’infortunio delle ultime ore, sarà presente.