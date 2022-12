La passione per Ballando con le Stelle e le polemiche nate dalla finalissima e dalla vittoria di Luisella Costamagna non accennano a diminuire e mentre le trasmissioni ‘limitrofe’ del programma portano a casa ottimi ascolti, i suoi protagonisti continuano il loro botta e risposta. Al centro di tutto c’è ancora Selvaggia Lucarelli che ha lasciato intendere di avere dei dubbi sul voto e sulla vittoria della giornalista ‘rea’ di essere uscita per un infortunio e di essere tornata in pista lavorando molto meno dei suoi colleghi.

In particolare, Selvaggia Lucarelli ha rilanciato:

“Ho la sensazione che sia stata un’edizione incredibile guastata da un innamoramento incomprensibile da parte del programma per una coppia di cui nessuno si era davvero innamorato…Nel frattempo, che io resti o no, mi auguro che a Ballando si ritrovi un po’ la passione per il ballo, oltre che per le storie, perché i balli sono sempre più modesti. E io, quando di Ballando ero spettatrice, amavo gli scazzi con la Oxa, sì, occupavano un bel pezzo di puntata, sì, ma poi la vedevo ballare e tutto tornava in un equilibrio perfetto”.

Proprio a queste polemiche, dopo giorni di silenzio, ha risposto la vincitrice di Ballando con le Stelle con un post pubblicato sui social. La giornalista ha ammesso di aver partecipato perché trovava Ballando un bel gioco e voleva rimanere lontana da ogni polemica ma non è stato possibile soprattutto se si parla della legittimità del suo percorso: “Siamo il Paese del processo del lunedì e dell’appello del martedì e via così per ogni santo giorno della settimana. E tutti sappiamo per esperienza d’infanzia che, quando finalmente hai un bel giocattolo, arriva sempre qualcuno che te lo vuole rompere. Le critiche e il dissenso sono legittimi, per carità (e le prossime inizio a girarle al mio avvocato)…Ascolto volentieri il dissenso, non la spazzatura. Il verdetto della giuria di qualità fa media con il giudizio dei social”.

Alla fine Luisella Costamagna ha voluto rispondere ancora alla Lucarelli che ha sindacato sul suo percorso nel programma ammettendo di aver seguito un percorso quotidiano di allenamenti e di fisioterapia ‘di cui non ha parlata perché non ama lamentarsi. Questo solo per rispondere a chi ha parlato di “comodità” e di “riposo”. Sì, perché eccome se abbiamo ballato”.