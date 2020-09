Elisa Isoardi e Raimondo Todaro innamorati? La futura coppia di Ballando Con Le Stelle è stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi e lontani dalla pista, quando ancora il programma attende la prima puntata, fissata per il 19 settembre dopo lo stop per accertamenti sanitari sullo staff.

La ex conduttrice de La Prova Del Cuoco e lo storico ballerino di Ballando Con Le Stelle hanno già raggiunto una bella intesa, anche se le immagini di Diva E Donna testimoniano una vicinanza piuttosto stretta, fino a spostarsi mano nella mano come due freschi fidanzatini. Non sono mancati selfie affettuosi e baci casti, che hanno fatto scatenare il gossip su una loro possibile relazione.

Raimondo Todaro viene dalla conclusione del matrimonio con Francesca Tocca, dalla quale ha avuto una bambina, mentre Elisa Isoardi ha avuto una lunga storia con Matteo Salvini che ha interrotto da qualche anno.

La conduttrice aveva già ballato con Raimondo Todaro in occasione di una delle partecipazioni a Ballando Con Le Stelle come ospite, nella quale aveva interpretato il ruolo di “Ballerina Per Una Notte”. Le energie per fare una bella figura non le mancano, dal momento che ha dichiarato di essere pronta a dare il massimo: “Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”.

La nuova edizione di Ballando Con Le Stelle era in programma per il 12 settembre, ma un caso di positività ha determinato uno slittamento fino al 19, in modo da partire in sicurezza. Milly Carlucci, che tornerà alla conduzione come da tradizione, ha rassicurato sui risultati degli accertamenti sanitari compiuti su tutti i partecipanti al programma: “Amici carissimi, la parola più bella di questa settimane è: ne-ga-ti-vo! Che è il risultato del nostro tampone di oggi: siamo tutti negativi”. Ballando Con Le Stelle riconquista la storica collocazione del sabato, dopo che si era parlato di una variazione di palinsesto che non è stata applicata.