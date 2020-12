Il successo dei nuovi iPhone è sotto gli occhi di tutti. Con la serie 12 – approdata sugli scaffali tra ottobre e novembre con i modelli base, Mini, Pro e Pro Max -, Apple è infatti riuscita a conquistare ancora una volta critica specializzata e grande pubblico, facendo registrare pure qualche sold out anche in tempi difficili di pandemia da Coronavirus.

A fronte di dispositivi all’avanguardia e dal design accattivante, non tutte le scelte del colosso di Cupertino sono però andare a genio all’utenza. Pensiamo in particolare alla decisione dell’azienda capitanata da Tim Cook di eliminare dalla confezione dei suoi iPhone le cuffie solitamente in dotazione. Assieme a queste, è stato rimosso anche il caricabatterie da parete, in virtù di quello che potrebbe essere un progetto più a lungo termine di Apple per far fronte al problema dell’impatto ambientale.

Stando a quanto si legge sulle pagine del portale Slashgear, infatti, la Mela Morsicata sarebbe pronta ad eliminare dalle confezioni dei prossimi melafonini anche il cavo di ricarica – il cavo USB-C to Lightning per intenderci. Come dicevamo, le motivazioni di questa scelta sarebbero da ricercare nell’impatto ambientale che avrebbero tali accessori. Secondo Apple quasi tutti hanno già un caricabatterie o un cavo USB-C to Lightning, e escluderlo dalla confezione potrebbe beneficiare al pianeta riducendo i rifiuti elettronici.

A sentire il parere di alcuni esperti, però, i nuovi iPhone saranno venduti senza accessori nell’ottica di una vera e propria spending review da parte della compagnia americana, utile a contenere i costi della componentistica – che abbiamo già analizzato nel dettaglio in questo articolo per quanto riguarda l’ultimo modello di melafonino. Altri ancora affermano poi che la Mela starebbe cercando di aumentare i profitti forzando gli acquisti degli accessori. Voi come la vedete? Credere che questa decisione possa portare ad aspre polemiche da parte dei consumatori?