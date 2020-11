Da poco più di un mese iPhone 12 è disponibile per l’acquisto assieme a tutte le sue varianti, dalla più compatta Mini passando per le più complete e performanti Pro e Pro Max. Il tutto per la gioia degli appassionati dei prodotti Apple e di chi aspettava proprio il nuovo melafonino per entrare nella grande famiglia mobile della Mela Morsicata. Non a caso le vendite hanno fatto registrare numeri importanti e pure qualche sold out in giro per il mondo, confermando l’attrattiva dei prodotti del colosso di Cupertino esercitata sul pubblico, nonostante l’inevitabile crisi dovuta alla pandemia da Coronavirus.

E se è vero che, al netto di prezzi non di certo contenuti, il successo di iPhone 12 è indiscutibile, oggi un report mette nero su bianco informazioni assai interessanti sui nuovi smartphone. In particolare, Fomalhaut Techno Solutions ha stimato il costo delle componenti principali del melafonino di serie 12, quantificando di conseguenza quanto costi ad Apple dal punto di vista della produzione. Il valore complessivo è di 373 dollari, poi “sezionato” per andare ad individuare il prezzo di ogni singolo elemento che compone la scocca e si nasconde al suo interno.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Più nello specifico, stando alla fonte – via Gizchina – il pannello OLED dovrebbe avere un prezzo di 70 dollari, e come intuibile rappresenta la parte più costosa dell’intera scheda tecnica. Proseguendo, andiamo a scoprire che il nuovo chip proprietario A14 Bionic ha un costo che si aggira attorno ai 40 dollari ad unità, mentre il prezzo della DRAM SK Hynix è stimato invece intorno ai 12,8 dollari. La memoria flash targata Samsung Electronics costa 19,2 dollari ad unità, con a chiudere il sensore Sony CMOS per il comparto fotografico, che ha un costo che si aggira tra i 7,4 e 7,9 dollari. Naturalmente quelle indicate sono solo le componenti più costose, a cui vanno aggiunte le altre parti che rientrano nella categoria “altri”.

Novità Apple iPhone 12 Pro (512GB) - Grafite Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Stando all’autorevole redazione di Nikkei, che già aveva fornito un report completo sull’origine della componentistica, iPhone 12 Pro ha un costo stimato di 406 dollari. Le differenze sono dovute al comparto fotografico posteriore, i cui sensori costano tra 5,40 e 7,40 dollari ciascuno, oltre che alla batteria più grande ed allo schermo più ampio.