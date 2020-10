Ottobre è indubbiamente il mese di iPhone 12. Dopo un anno in cui anticipazioni, rumor e voci di corridoio non verificate si sono rincorse senza sosta sul web, Apple ha infatti presentato e successivamente messo in vendita il suo nuovo melafonino. Almeno in versione base e Pro, con quelle Mini e Pro Max attese invece il prossimo 13 novembre.

Come prevedibile, nonostante la crisi globale a seguito della pandemia da Coronavirus, iPhone 12 è già sold out in molti store, avendo superato di molto le aspettative di vendita del colosso di Cupertino. E con stime di spedizione che attualmente sono di gran lunga oltre la data di lancio ufficiale. Ed è per questo motivo che, stando a quanto si legge sulle pagine del portale GizChina, l’azienda della mela morsicata avrebbe deciso di aumentare la produzione di ben 2 milioni di unità. Di conseguenza, Apple ha optato per ordini ancora più massicci rivolti ai fornitori, proprio per far fronte all’elevata richiesta prevista ottimisticamente anche per il prossimo anno.

Anche gli analisti di Canada Security, come riporta la fonte, sono dell’idea che le vendite di iPhone 12 supereranno le aspettative, e prevede che gli ordini alla catena di produzione nel quarto trimestre dell’anno si aggireranno tra gli 80 e gli 85 milioni di unità, per poi toccare la soglia delle 230-240 milioni di unità nel 2021. Non è di conseguenza irrealistico pensare che iPhone 12 possa superare il suo predecessore, arrivato sul mercato lo scorso anno.

iPhone 11 ha venduto 75 milioni di unità nel quarto trimestre del 2019, mentre allo stato attuale il device mobile firmato Apple più venduto di sempre resta il 6 – assieme alla variante 6 Plus – , con oltre 222 milioni di unità piazzate. Considerando che al momento sono disponibili solo due modelli – il base e il Pro, come dicevamo in apertura -, è ipotizzabile che la curva sia destinata a salire ancora: voi vi siete già portati a casa il nuovo smartphone di Cupertino.