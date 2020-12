L’eliminazione dell’Inter dalla Champions League è estremamente grave per i nerazzurri, al punto che oggi si parla con insistenza di esonero Conte, se non addirittura di dimissioni da parte del tecnico leccese. Quali sono le ultime notizie in merito? Dopo avervi riportato le informazioni necessarie per guardare le partite di Atalanta e Inter in coppa nella giornata di ieri, l’ambiente è diventato più frizzante che mai ad Appiano Gentile, al punto che gli addetti ai lavori stanno per la prima volta mettendo in discussione l’intero progetto triennale riguardante l’ex allenatore di Juventus e Chelsea.

Prospettiva esonero Conte o dimissioni: le valutazioni dell’Inter

In particolare, su Twitter spopola l’hashtag #ConteOut, coi tifosi interisti inferociti per la prova offerta dalla squadra ieri sera, in occasione del match decisivo di Champions League. In particolare, si parla di esonero Conte in primis per il quarto posto ottenuto nel girone, di sicuro più abbordabile rispetto a quello degli ultimi due anni, ma anche per l’atteggiamento mostrato dalla squadra in un match decisivo. Troppo limitata l’intensità e la ferocia, segnali distintivi delle compagini allenate in questi anni dal salentino.

Dando uno sguardo alle notizie riportate in giornata dagli addetti ai lavori, pare comunque non ci siano i presupposti per l’esonero Conte. Da un lato la dirigenza vuole portare avanti il progetto tecnico con lui almeno fino al termine di questa stagione, dall’altro economicamente sarebbe una decisione non attuabile. Con Spalletti ancora sotto contratto fino a giugno e l’elevato stipendio percepito dallo stesso Conte, accordarsi con un terzo allenatore sarebbe insostenibile. Soprattutto nell’anno in cui si assiste ad un calo delle entrate dovuto al Covid.

Dunque, al momento niente dimissioni e soprattutto niente esonero Conte, nonostante i tifosi dell’Inter pare si siano definitivamente schierati contro l’allenatore per il mancato “fuoco” che è stato mostrato ieri dalla squadra.