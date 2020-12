La cavalcata della fase a gironi della UEFA Champions League sta per concludersi. La diretta streaming di Inter e Atalanta, oltre a quella tv, prevista per la serata di oggi sarà il penultimo appuntamento prima dell’interruzione invernale. Che vedrà poi le compagini impegnate nella competizioni continentale tornare a sfidarsi (almeno quelle rimaste) nel mese di febbraio.

In diretta streaming Inter e Atalanta permetteranno quindi ai rispettivi fan, e non solo, di beneficiare dello spettacolo del calcio anche senza necessità di una tv, grazie al supporto per i dispositivi mobile.

E saranno match da vivere col fiato sospeso, vista la delicatezza delle situazioni delle due squadre, entrambe lombarde ed entrambe nerazzurre. Per l’Inter si tratta di un vero e proprio dentro o fuori, che richiederà anche una mano da parte della fortuna. Con due punti in quattro partite, la squadra guidata da Antonio Conte è fanalino di coda del gruppo B. E deve sperare in vere e proprie congiunzioni astrali per un rocambolesco passaggio del turno, vista la seconda posizione del Real Madrid, distante cinque lunghezze.

Diversa la storia per l’Atalanta, che ha un maggiore margine di manovra. La sfida odierna dovrebbe rappresentare una mera formalità con il fanalino di coda del gruppo, il Midtjylland. Mentre le altre due big, Liverpool e Ajax, daranno vita a un vero e proprio scontro per la sopravvivenza. O, per meglio dire, per il passaggio del turno.

Streaming Inter e Atalanta e diretta tv, come seguire le italiane in Champions League

Si tratta dunque di due match di Champions League da seguire attentamente, in tv e tramite il web a partire dalle 21. Per l’Inter, la diretta sarà in esclusiva Sky, sui canali 201 e 252. Più opportunità invece per assistere al match dell’Atalanta, vista la diretta presente sia sui canali Sky (204) che in chiaro su canale 5.

Lo streaming di Inter e Atalanta sarà disponibile come di consueto sia sull’app Skygo che, nel caso della squadra bergamasca, su Mediaset Play.