Tutti coloro che avevano già preparato i pop corn (o i fazzoletti) per guardare il revival di Una Mamma per Amica farà bene ad armarsi di pazienza perché anche in questo caso, Mediaset non si smentisce mai. Gli speciali da 90 minuti dovevano andare in onda su La5 a partire da domenica 13 dicembre ma, a quanto pare, la rete ha già deciso di far slittare l’appuntamento con le ragazze Gilmore.

I 4 capitoli del revival di Una Mamma per Amica compongono quella che per tutti è l’ottava stagione della serie e, forse proprio per questo, Mediaset ha deciso di rimandare la messa in onda di “Inverno” di una settimana. Chi segue la programmazione delle repliche su Italia1 sa bene che Lorelai e Rory Gilmore continuano ad essere protagoniste al mattino e proprio il finale della settima stagione (quello che per anni è stato il finale ufficiale della serie) è fissato per martedì 15 dicembre.

Ecco il promo diffuso sui social ufficiali di La5:

L’unica spiegazione che ci viene in mente per la “cancellazione” della messa in onda del revival di Una Mamma per Amica il 13 dicembre è proprio una questione “temporale” ovvero non rovinare il recap ai fan, o la visione alle nuove generazioni, per poi continuare con i 4 capitoli aggiuntivi che prenderanno il nome delle quattro stagioni e regaleranno al pubblico il “seguito” delle vite delle amate ragazze Gilmore.

A questo punto la messa in onda del revival di Una Mamma per Amica è fissata per il prossimo 20 dicembre con il finale programmato per il 10 gennaio tenendoci compagnia in queste vacanze un po’ atipiche, salvo nuovi cambiamenti. Nei 4 speciali, le ragazze Gilmore si rincontrano con l’immancabile caffè in mano per aggiornarsi sulle ultime novità della cittadina, dove nulla è cambiato tornando a parlare di tutti gli originali personaggi che vivono in città, da Kirk (Sean Gunn) a Luke (Scott Patterson) e Taylor (Michal Winters) fino ad arrivare a Lane (Keiko Agena) e Suky (Melissa McCarthy). Cosa scopriremo?