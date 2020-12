Bisogna osservare bene i problemi su linea TIM trapelati oggi 7 dicembre. Una situazione almeno sulla carta differente, rispetto a quella che abbiamo avuto modo di osservare nello scorcio finale di ottobre, al punto che questo lunedì occorre un approfondimento utile per tutti. Ad esempio, stando alle prime informazioni che ho raccolto (attendo comunque conferme sotto questo punto di vista), sembrerebbe che l’anomalia sia soprattutto legata alla linea fissa. Difficile dire al momento se sia geolocalizzata o meno.

Cosa sappiamo sui problemi su linea TIM del 7 dicembre

Scendendo in dettagli, infatti, le notizie che ci arrivano da Down Detector in tempo reale, a proposito dei problemi su linea TIM del 7 dicembre, non indicano se determinate provincie stiano risentendo in modo più significativo del malfunzionamento odierno. Solo con il trascorrere dei minuti capiremo su l’anomalia di questa mattina stia coinvolgendo in qualche modo anche la linea mobile. Fermo restando che attualmente non credo ci siano i presupposti per parlare di un vero e proprio down.

Come sempre avviene in questi casi, l’appello ricade sui nostri lettori. Fateci sapere con un commento a fine articolo se avete riscontrato problemi su linea TIM, indipendentemente dal fatto che l’anomalia abbia investito la linea fissa o quella mobile oggi 7 dicembre. In questo modo, capiremo ad esempio se determinate aree del Paese stanno accusando il malfunzionamento con frequenza maggiore rispetto ad altre.

Aggiornamento ore 12:11. La situazione pare essere rientrata in fretta e al momento i problemi su linea TIM preoccupano di meno. Ovviamente, nel caso in cui ci fossero ulteriori novità, non esiterò ad aggiornare l’articolo di questa mattina.