Bisogna nuovamente monitorare con grande attenzione i possibili problemi TIM oggi 23 ottobre, considerando che a distanza di tre giorni dal nostro ultimo report in merito, la compagnia telefonica sta facendo nuovamente riscontrare anomalie ai propri clienti. A differenza di quanto riportato in settimana attraverso il nostro approfondimento, al momento della pubblicazione del pezzo non sappiamo ancora se si tratti di un’anomalia che riguardi la rete fissa o quella mobile. Resta comunque una situazione da non sottovalutare per i tecnici.

I numeri relativi ai problemi TIM con la rete oggi 23 ottobre

Situazione, dunque, tutta da definire e, al momento, di difficile lettura. I problemi TIM ci sono, almeno stando alla leggera impennata che si può osservare anche sul sito di Down Detector. Di sicuro non sarebbe corretto parlarvi in questi minuti di down, ma ciò non vuol che il disservizio debba essere preso alla leggera. Vedremo entro un’ora quale sarà la normale evoluzione della mole di contagi, fermo restando che il malfunzionamento potrebbe anche riguardare specifiche aree geografiche, stando a quello che ci dice la storia recente della compagnia telefonica.

Solito appello da parte del sottoscritto, con il quale invito tutti coloro che stamane riscontrano problemi TIM a commentare l’articolo qui di seguito, in modo tale che sia chiara l’origine tecnica ed eventualmente geolocalizzata dell’anomalia. Solo in questo modo potremo mettere a fuoco tutta la vicenda, sperando ovviamente che il tutto rientri nel più breve tempo possibile. Come spesso e volentieri avviene con questo operatore.

Aggiornamento ore 11:17. La curva cresce, seppur lentamente. Non ho ancora certezze in merito, ma il trend riportato tramite l’articolo odierno potrebbe parlarci effettivamente di problemi TIM che interessano un’area specifica del Paese. Appena avrò ulteriori notizie in merito, non esiterò a condividerle con tutti coloro che stanno avendo difficoltà in questi minuti.