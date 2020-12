Ci sono alcuni segnali importanti che dobbiamo prendere in considerazione in questi giorni, a proposito della durata della batteria dei vari iPhone e iPad che hanno avuto modo di installare l’aggiornamento con iOS 14.2. In attesa che risulti disponibile il suo successore, se pensiamo al fatto che iOS 14.3 abbia già fatto emergere diverse beta, la questione autonomia tiene banco in casa Apple oggi 7 dicembre. Al netto degli aspetti positivi legati all’aggiornamento, come quelli che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi sul fronte emoji, cerchiamo di analizzare meglio il momento.

Il trend sulla batteria iPhone con aggiornamento iOS 14.2

Come vanno i melafonini sui quali è stato installato l’aggiornamento iOS 14.2? Alcuni feedback molto chiari sotto questo punto di vista ci arrivano direttamente da Reddit, dove più di una testimonianza ha fatto venire alla luce, effettivamente, delle anomalie in termini di battery drain. Per dare un’idea più preciso sul calo di prestazioni che in molti stanno riscontrando in questi giorni, pare che la carica degli iPhone scenda del 5% in pochissimi minuti, praticamente senza far nulla, mentre in mezz’ora si rischia di vedere dimezzata l’autonomia.

Da sottolineare che, sempre secondo le testimonianze raccolte finora, i problemi di batteria connessi all’aggiornamento iOS 14.2 si riferiscano principalmente a modelli più datati. Si parla, a tal proposito, dei vari iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6S e iPhone SE di prima generazione. Il consiglio è tuttavia quello di prestare molta attenzione anche con dispositivi più recenti, in quanto eventuali anomalie software potrebbero farsi sentire nel breve periodo su device dal comparto hardware più significativo.

A maggior ragione se pensiamo che non ci sono nuovi rapporti secondo i quali il problema della batteria sia stato risolto tramite il rilascio del più recente aggiornamento iOS 14.2.1. Anche voi riscontrate bug di questo tipo? Provate a quantificarli con un commento qui di seguito.