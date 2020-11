Nelle scorse ore l’aggiornamento iOS 14.2 ha fatto capolino su tutti gli iPhone compatibili e ha portato con se un gran numero di nuove emoji, ben 100 che torneranno utili nella messaggistica degli utenti. In realtà sono anche altre le novità introdotte ma di certo vanno prima elencate le tanto gradite implementazioni per le nuove faccine.

Tra le ben 100 nuove emoji introdotte con iOS 14.2 ci sono quelle con le faccine sorridenti e con le lacrime, di un volto con maschera, di un ninja, di un uomo e di una donna in smoking, di un uomo e di una donna con velo. Ancora, tra le novità c’è una donna e pure un uomo che allatta un bambino e diversi tipi di persone che si abbracciano. La parola d’ordine del nuovo update è “inclusione” visto che non si esclude alcun genere o tonalità di pelle (in ben 55 varianti) nella rappresentazione di un’azione o personificazione. In quest’ottica gli sviluppatori hanno anche introdotto il simbolo transgender e la bandiera transgender.

Sempre l’aggiornamento iOS 14.2 introduce anche emoji relative a parti del corpo come le dita pizzicate, il cuore e i polmoni anatomici e tra gli animali un gatto nero, un bisonte, un mammut, un castoro, un orso polare, un dodo, una foca, uno scarafaggio, una mosca e un verme. Immancabili sono anche alcuni cibi come mirtilli, olive, peperoni, focacce, la fonduta, il bubble tea e il tamale. Ancora, gli sviluppatori hanno pensato anche ad alcuni oggetti di casa come una pianta in vaso, una teiera, una piñata, un ago da cucito, uno specchio, una finestra, un pistone, una trappola per topi, un secchio, uno spazzolino ma anche una bacchetta magica e una matrioska. Tra gli strumenti non mancano in cacciavite, una sega e accessori come sandali infradito e un elmetto militare.

ARTICOLI CORRELATI

I possessori di iPhone presteranno attenzione probabilmente ai soli nuovi emoji introdotti con iOS 14-2. Va detto tuttavia che tra le novità dell’ultimo pacchetto software c’è anche un toggle relativo al riconoscimento della musica mediante Shazam. C’è pure la nuova funzionalità People Detection: questa sfrutta il sensore LiDAR per rilevare la distanza con le altre persone, il che non guasta in piena pandemia Covid-19.