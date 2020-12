Forse non esiste un vero appassionato della serie che non abbia comprato o desiderato di comprare un gadget di Friends. Chi invece non ne ha e vuole rimediare, potrà farlo partecipando anche ad un’iniziativa benefica, grazie all’impegno di Matthew Perry.

L’attore, 51 anni di cui dieci trascorsi nei panni di Chandler Bing nella serie, ha creato e messo in vendita una serie di gadget di Friends, una linea di merchandising i cui proventi saranno devoluti per una buona causa.

Per lanciare l’iniziativa, Perry ha condiviso una sua foto in cui indossa una maglietta con una versione a fumetti del suo personaggio: Chandler è ritratto mentre fa il suo famoso balletto, quello per cui Monica era solito rimproverarlo, e sotto il disegno appare la scritta “questa potrebbe essere più di una maglietta?“. In effetti questo ed altri gadget di Friends sono più che meri oggetti di collezione o perfetti regali di Natale, ha spiegato l’attore.

T-shirt, felpe, tazze, cappelli ed altri gadget di Friends sono disponibili per l’acquisto per un periodo limitato, su un sito apposito, con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare le persone colpite dal Covid-19. L’iniziativa andrà a sostenere il fondo dell’OMS per la ricerca e le cure per il Coronavirus: “Solo per due settimane, rilascerò una collezione di abbigliamento! Il ricavato sosterrà i soccorsi dell’Organizzazione mondiale della sanità per il Covid-19. Banana non inclusa!” ha spiegato Perry commentando la foto in cui appare con una banana a simulare un telefono. L’invito, chiaramente, è al passaparola per vendere quanti più gadget di Friends possibile e ricavare risorse per la lotta alla pandemia.

L’emergenza sanitaria è responsabile anche del rinvio al 2021 dell’attesa reunion di Friends, programmata per il lancio di HBO Max per la primavera scorsa e rimandata di mese in mese in attesa che sia possibile riportare anche il pubblico dal vivo negli studi della serie, insieme al cast composto da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry. Proprio quest’ultimo ha recentemente annunciato, oltre alle sue imminenti nozze con la compagna Molly Hurwitz (in foto con una delle magliette della collezione di Perry), che lo speciale col cast di Friends è stato riprogrammato per l’inizio di marzo 2021.