In attesa della reunion dell’intero cast di Friends per HBO Max, che si terrà a marzo, i sei amici più amati della tv hanno un buon motivo per festeggiare sin d’ora.

Uno dei membri del cast di Friends ha Infatti annunciato ufficialmente di essere fidanzato e intenzionato a convolare presto a nozze: si tratta di Matthew Perry l’interprete di Chandler Bing, il più ironico e irriverente del sestetto di amici interpretato dal cast di Friends.

L’attore, oggi 51 anni, ha confermato a People che sta progettando le nozze con la sua compagna Molly Hurwitz, 29 anni, che lavora come manager nel settore dell’editoria. I due si frequentano da più di un paio d’anni e sono pronti per le nozze. Il modo in cui l’attore del cast di Friends ha annunciato il suo fidanzamento suona come una dichiarazione d’amore per la compagna: “Ho deciso di fidanzarmi. Per mia fortuna, mi è capitato di uscire con la donna migliore sulla faccia del pianeta in questo momento“.

Perry non ha annunciato una data, ma è presumibile che, se non sarà una cerimonia estremamente intima, il resto del cast di Friends sia invitato alle nozze: d’altronde anche di recente i loro incontri hanno testimoniato quanto sia salda l’amicizia con Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e soprattutto Courteney Cox, con cui ha sempre avuto un legame speciale sia sul set (hanno interpretato la storia d’amore tra Chandler e Monica) che fuori.

Lo stesso Matthew Perry aveva dato buone notizie all’inizio di questo mese, annunciando che la reunion del cast di Friends andrà in onda il prossimo anno: la registrazione – inizialmente prevista per il lancio della piattaforma HBO Max la scorsa primavera – è stata riprogrammata per l’inizio di marzo 2021.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

Il ritardo prolungato è dovuto principalmente alla pandemia da Coronavirus e ai problemi relativi ai protocolli anti-contagio: secondo la co-creatrice della storica serie Marta Kauffman, infatti, lo speciale necessita di pubblico dal vivo in studio (proprio come durante le registrazioni degli episodi, sebbene questo evento non sia sceneggiato). Per questo non è stato possibile registrarlo finora.