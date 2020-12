Abbiamo segnali importanti da prendere in esame per quanto riguarda l’aggiornamento con MIUI 12, considerando il fatto che, allo stato attuale, abbiamo ben 31 Xiaomi e Redmi che possono essere dichiarati compatibili con il pacchetto software in questione. Negli ultimi giorni, anche sul nostro magazine, abbiamo parlato dei nuovi prodotti aggiunti all’elenco, grazie ai nuovi rilasci ufficializzati dal produttore asiatico. A questo punto, però, ritengo giusto fare il punto della situazione per tutti coloro che si ritrovano con device “in bilico”.

Quali sono gli smartphone Xiaomi già compatibili con MIUI 12 il 6 dicembre

Scendendo maggiormente in dettagli, credo sia utile rifarsi ad un recente pezzo di Rprna. In particolare, viene citato un tweet ufficiale pubblicato da Xiaomi, secondo cui al momento abbiamo almeno 31 smartphone Xiaomi, Redmi e Poco Phone che possono essere dichiarati in tutto e per tutto abilitati all’installazione del tanto discusso aggiornamento con MIUI 12. Vediamo dunque qual è la situazione che si è venuta a configurare ad inizio dicembre.

In particolare, MIUI 12 è attualmente disponibile per Mi 9, Mi 9T, Redmi K20, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, POCOPHONE F1, POCO F1, POCO F2 pro, POCO X2, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi MAX 3, Mi 8 Lite, Mi MIX 2, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi 9, Redmi Note 9s, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 7S, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max.

Dunque, i lavori procedono senza particolari intoppi e nel giro di pochi giorni potrebbe essere possibile installare il nuovo aggiornamento con MIUI 12 a bordo di diversi Xiaomi e Redmi, da aggiungere a quelli menzionati oggi 6 dicembre. Che ne pensate? Ritenete che ci sia qualche esclusione eccellente nell’elenco emerso in giornata? Fateci sapere cosa ne pensate.