Android 11 è in distribuzione a bordo di Xiaomi Mi 10 Pro (Global): possiamo dirlo con certezza, l’annuncio ufficiale è arrivato sul forum della Mi Community, che comprende anche i link al download del firmware (nel caso in cui lo voleste flashare bruciando i tempi, ma non dimenticando che un qualsiasi errore, anche minimo, potrebbe costarvi davvero caro, non essendo nemmeno il danno coperto dalla garanzia in quel caso). La release è siglata ‘V12.2.1.0.RJAMIXM‘, con MIUI 12.

Lo Xiaomi Mi 10 Pro si conferma uno dei pochi dispositivi del produttore cinese ad abbinare l’ultima versione dell’interfaccia utente con la più recente iterazione del robottino verde (questo perché, a differenza di alcuni altri OEM, l’azienda cinese non tende necessariamente a far viaggiare di pari passo la propria UI con la versione di Android, e quindi possono esserci terminali con MIUI 12 e Android 10, per farvi un esempio pratico di quello che stiamo dicendo, come molti di voi potranno confermare). Vi ricordiamo, inoltre, che i test sullo Xiaomi Mi 10 Pro di Android 11 con MIUI 12 sono partiti circa due mesi fa, relativamente ad una cerchia ristretta di utenti.

Il telefono ha cominciato a ricevere lo stesso upgrade in versione stabile poco più di una settimana fa. Non è detto che in giornata riceviate già l’upgrade con MIUI 12 e Android 11 a bordo del vostro Xiaomi Mi 10 Pro: potrebbe volerci più tempo, anche perché precisiamo che la release stabile è riservata, per il momento, agli utenti che sono prima passati per il programma beta. In ogni caso, tenete presente che la ROM include le patch di sicurezza di settembre 2020 (non impressionatevi se il dispositivo tende a scottare durante l’installazione, che potrebbe impiegare più tempo del previsto per concludersi). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.