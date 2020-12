Continuano le offerte natalizie dedicate ai videogiocatori. E lo fanno con quelle legate al tradizionale Calendario dell’Avvento GameStop, avviato il primo dicembre dalla popolare catena di distribuzione, e che andrà avanti fino a giorno 24 del mese per tentare di sedurre animi e portafogli degli appassionati. Una promozione, questa, che come ogni anni ci terrà quindi compagnia fino alla Viglia di Natale, con sconti su titoli di richiamo, accessori e merchandise assortito.

Dopo aver messo sul piatto nientemeno che The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima nella giornata di ieri, oggi 6 dicembre il Calendario dell’Avvento GameStop si rinnova con altri giochi dal grandissimo potenziale, che sono stati premiati sia dalla critica che dal pubblico negli ultimi mesi. Prima di tutto, troviamo infatti lo sparacchino DOOM Eternal, proposto al prezzo scontato di 17,98 euro per PlayStation 4, Xbox One e PC – e naturalmente compatibile con le console next-gen di Sony e Microsoft, ovvero PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Si tratta di uno dei migliori sparatutto della generazione appena conclusasi, immancabile nella collezione di ogni fan del genere. Taglio di prezzo anche per il più recente, e supereroistico, Marvel’s Avengers di Square Enix e Crystal Dynamics, in vendita a 37,98 euro per PS4, Xbox One e PC. Il titolo si propone come un action dalle tinte GaaS da vivere soprattutto in multiplayer online, in cui vestire i panni di uno dei Vendicatori della Casa delle Idee.

Le offerte del Calendario dell’Avvento GameStop del 6 dicembre 2020 proseguono poi con Grid (PS4 e Xbox One) a 14,98 euro, Life is Strange 2 (PS4, Xbox One e PC) a 14,98 euro e il Controller NACON Revolution Unlimited V3 per PlayStation 4 a 129,98 euro. Vi ricordiamo che questi saldi in particolare saranno attivi fino alle 23:59 di mercoledì 9 dicembre. Cosa ne dite, ne approfitterete? Cosa avete deciso di regalarvi grazie agli sconti della catena GameStopZing?