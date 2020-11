Quella tra PS5 e Xbox Series X sarà una battaglia che terrà banco nei mesi a venire. Guai a sentirsi appagati dai risultati ottenuti nei primi giorni successivi al lancio, che vedranno le due console andare praticamente in sold out immediato. La marcia d’avvicinamento alla release ha scatenato il panico in fase di preordine. E non sono pochi gli utenti attualmente senza una console, che attendono i rifornimenti in arrivo ai rivenditori.

A soddisfare la fame di next gen, di PS5 e Xbox Series X, dei videogiocatori ci pensa il web, foriero di spunti piuttosto interessanti. Su internet molti i frangenti che vedono protagoniste le console di Sony e Microsoft, messe a nudo su ogni aspetto che le costituisce.

E uno dei punti di maggiore interesse per la community degli utenti è sicuramente legato alle prestazioni dei nuovi hardware. Una potenza computazionale importante quella sfoderata dalle piattaforme, che si traduce in un’efficienza elevatissima. Ma quale delle due esce vittoriosa dal confronto diretto in materia di tempi di caricamento?

PS5 vs Xbox Series X, chi vince il confronto?

A rispondere alla domanda ci pensa l’analisi effettuata da Kotaku. La redazione del portale ha confrontato direttamente le performance di PS5 e Xbox Series X (oltre che di Xbox Series S), arrivando a una conclusione sostanzialmente non univoca. Con il gap che non è poi tanto evidente da permettere ai vincitori di riposare sugli allori.

Protagonisti dell’analisi i cosiddetti titoli multipiattaforma, vale a dire quei videogiochi disponibili per le diverse piattaforme. Il primo preso in considerazione è Devil May Cry 5, riproposizione in salsa next gen del gioco approdato già sulla precedente generazione videoludica. Chiaramente rivisto e corretto per sfruttare al meglio le peculitarità delle nuove console. Cronometro alla mano, la più veloce a passare dall’input sull’icona del gioco all’avvio effettivo dello stesso è stata PS5, con 4.01 secondi, a dispetto dei 5.59 secondi di Xbox Series X e dei 6.95 secondi di Xbox Series S.

Un altro esempio è stato fatto con NBA 2K21, il titolo dedicato alla pallacanestro a stelle e strisce. Anche in questo caso, per passare all’interno del gioco dal Play Now alla partita vera e propria, i tempi necessari saranno molto ridotti. Ma allo stesso modo, assistiamo a un ribaltamento di fronte, con la vittoria di Microsoft nei confronti di Sony. Xbox Series X necessita infatti di 5.19 secondi per completare l’operazione, a fronte dei 6.92 di PS5.

Si tratta chiaramente di confronti che sono fatti unicamente per stuzzicare la community, visti comunque i tempi irrisori che differenziano le performance delle piattaforme analizzate. La next gen è quindi ugualmente godibile su console Sony e Microsoft.

