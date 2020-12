Una cavalcata che ci accompagnerà fino al giorno di Natale quella delle offerte Gamestop, che come sempre infarciscono il periodo di dicembre di grandi proposte. Si tratta del consueto calendario dell’Avvento del rivenditore dedicato al mondo dei videogiochi, che ancora una volta regale gioie ai propri utenti.

Gli sconti che negli ultimi giorni hanno animato la scena videoludica erano di quelli da non perdere, ma anche oggi non si scherza mica. Per l’occasione tra le offerte Gamestop prendono infatti posto diverse esclusive PS4 che hanno rappresentato il polo magnetico dell’ultimo anno.

Senza ulteriore indugio, andiamo a dare uno sguardo alle proposte odierne.

Offerte Gamestop di oggi, le grandi esclusive PS5

Punta di diamante di oggi, 5 dicembre, è senza dubbio The Last of Us Part 2. Il titolo di Naughty Dog ha rappresentato il punto più alto della produzione videoludica approdata sulla console Sony in questo 2020. E probabilmente anche della sua intera carriera, vista la qualità portata sugli schermi dal team di sviluppo. Sarebbe quindi un vero peccato, qualora ve lo foste persi a suo tempo, non approfittare del super prezzo odierno.

Discorso analogo per un altro titolo che si omologa a quello di Naughty Dog anche per il prezzo a cui viene proposto. Parliamo di Ghost of Tsushima, la produzione di Sucker Punch che, suo malgrado, è finita in ombra proprio a causa di The Last of Us Part 2. E che, grazie agli sconti Gamestop odierni, potrebbe giovare di nuova risonanza.

Chiude la rassegna dei giochi un’altra esclusiva – un po’ più stagionata – che risponde al nome di Nioh. Quest’ultima, insieme anche al Dualshock 4 (in diverse colorazioni) che viene proposta in combo con un abbonamento trimestrale al PS Plus, chiude la scontistica per questo sabato. Sebbene non manchino gli strascichi di ieri, con Hitman 2 e Batman Arkham Collection che chiudono la rassegna. Troppa ciccia per non approfittarne.