Sono previste delle nuove regole WhatsApp per quanto riguarda la privacy degli utenti e dunque gli stessi termini di servizio dell’applicazione di messaggistica. Gli utenti dovranno accettare le nuove condizioni a breve, visto che i cambiamenti entreranno in vigore a partire dal 2021. La notizia ci viene fornita in anteprima da WABetaInfo: l’informatore ci dice anche come si potranno accettare le novità e cosa comporterà non farlo.

Nel corso della settimana, sulle pagine di OM, è stata riportata una nuova funzione di WhatsApp, quella che rende possibile ricevere delle comunicazioni in chat da parte del team del servizio di comunicazione. Non si tratta di pubblicità, semmai di note informative importanti. La prima che potrebbe arrivare appunto è quella relativa alla nuove norme per la privacy previste a partire dal 2021.

Purtroppo WABetaInfo non ha fornito dettagli specifici sulle nuove regole WhatsApp in arrivo. Probabilmente lo scopo dell’informativa sarà quello di tutelare maggiormente la sicurezza degli account degli utenti di tutto il mondo. Per quanto riguarda i rinnovati termini di servizio, questi potrebbero magari introdurre delle specifiche novità relative ai pagamenti via app, una funzione che dovrebbe essere garantita in sempre più paesi proprio nel 2021. Le implementazioni potrebbero essere anche altre ma ulteriori anticipazioni dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, anche attraverso i canali ufficiali dell’app e dunque il sito WhatsApp.com.

Naturalmente all’apparizione delle nuove regole WhatsApp, gli utenti dovranno fornire il consenso ai cambiamenti, autorizzandoli, oppure dovranno decidere di non accettare i termini appena introdotti. In quest’ultimo caso, purtroppo, il sevizio non sarà più fruibile e si potrà procedere alla cancellazione del proprio account dalle impostazioni. La data fornita da WABetaInfo per l’entrata in vigore dei cambiamenti è quella del giorno 8 febbraio. L’appuntamento specifico è ancora tutto da confermare, dunque la data di riferimento potrebbe essere anche un’altra.