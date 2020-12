Potreste ricevere un messaggio da WhatsApp secondo quanto poco fa riportato da ‘WABetaInfo‘. Vi starete senz’altro chiedendo il motivo: trattasi di annunci in-app, la cui natura non è ancora stata svelata, anche se è già stato detto non sarà pubblicità, ma forse contenuti relativi all’applicazione stessa (nuove funzioni, o magari notifiche di sicurezza e via dicendo). Lo stesso accade già con Telegram nel momento in cui il sevizio si aggiorna (se ne saranno accorti gli utenti che l’utilizzano, visto che ormai l’opzione è diventata una prassi consolidata ormai da diverso tempo). Chi usa WhatsApp magari è anche cliente Telegram: una cosa non esclude l’altra, per un motivo o per un altro.

Starting today, WhatsApp can send in-app announcements to their users.

Who knows what they are going to announce! 😁



Note: I don't mean advertisements, I mean probably announcements about features, changes, news, information and similar. — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 2, 2020

Non appena disponibili, e qualora dovessimo riceverne uno o riceverlo magari voi, metteremo a fuoco la natura di tali annunci in-app inviati da WhatsApp, così da poter divulgare maggiori informazioni a riguardo. Come vi abbiamo raccontato proprio nella giornata di ieri in questo articolo, sappiate che presto, sempre su WhatsApp, sarà possibile impostare uno sfondo diverso per ogni singola conversazione di chat (a differenza di quanto successo fino ad oggi, visto che impostare uno sfondo personalizzato significa vederselo apparire in tutte le chat), incrementando di molto il livello di personalizzazione offerto dall’app (forse uno dei suoi principali punti deboli, almeno fino a questo momento).

In ogni caso, non stupitevi più di tanto se doveste ricevere un messaggio da WhatsApp: non si tratterà di un virus (sempre che sia stata effettivamente l’applicazione a generarlo, dovreste appurarlo prima di andare sul sicuro), né tanto meno di uno scherzo, come qualcuno potrebbe pensare non essendo al corrente dei fatti. Se volete rivolgerci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.