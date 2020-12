Il video di Golden di Harry Styles rivela un particolare che non è passato inosservato alle molte fan che da anni seguono la sua carriera da solista. Nella clip appena diffusa del dietro le quinte, l’artista parla in italiano e si rivolge proprio alle sue seguaci, salutandole nella nostra lingua con un Ciao Ragazze che ha già fatto il giro della rete.

Com’è noto, la clip dedicata al suo ultimo singolo è stata girata a settembre in Costiera Amalfitana e rilasciata qualche settimana dopo. Solo nelle ultime ore, le fan hanno potuto avere una visione più ampia di quello che è successo in quei giorni, nei quali l’artista è stato travolto da un’orda di fan.

Le riprese del video di Golden di Harry Styles in Costiera Amalfitana sono state anticipate da Fanpage, che ha anche raccontato alcuni degli spostamenti dell’artista che ha girato in Italia la clip dedicata all’ultimo singolo da Fine Line.

L’ex One Direction è stato in Italia anche in altre occasioni, come di recente aveva testimoniato anche lo Chef Massimo Bottura nelle sue Stories. Styles aveva raggiunto l’Osteria Francescana in amicizia, in uno dei suoi tanti viaggi nel Bel Paese.

Il 2020 avrebbe anche dovuto essere l’anno della reunion del gruppo, che ha appena tagliato il traguardo del decennale. L’anniversario è stato invece festeggiato con un sito nel quale sono stati inseriti alcuni dei momenti più importanti della band, compresi quelli che hanno trascorso nei mesi di partecipazione a X Factor UK, dal quale è partita la loro carriera.

Nel 2021, Harry Styles sarà anche in Italia per i concerti che avrebbe dovuto tenere per il supporto di Fine Line. La conferma dei live è legata all’andamento della pandemia, che sembra quasi in fase di allentamento. I live erano in programma per il 2021 ma sono stati rimandati a causa dell’emergenza sanitaria.