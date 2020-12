Nelle ultime ore sono comparse le prime immagini di Harry Styles sul set di Don’t Worry Darling, il film di Olivia Wilde che lo vede accanto a Florence Pugh, Dakota Johnson e Chris Pine. L’ex One Direction veste i panni di Jack, marito di Alice (Florence Pugh) che nasconde un lato oscuro. Il film è ambientato in un luogo fittizio nel bel mezzo del deserto della California durante il secondo dopoguerra.

Con i primi scatti diffusi sul web di Harry Styles sul set di Don’t Worry Darling è esploso l’entusiasmo dei fan. L’attore e cantautore, infatti, è stato immortalato con un completo vintage che fa rima con il suo cognome, in una località di Palm Springs in compagnia della co-protagonista Florence Pugh. Alcuni fan notano la totale eleganza, altri – scherzosamente – trovano delle somiglianza con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La presenza di Harry Styles sul set di Don’t Worry Darling dimostra che l’artista è uscito dalla quarantena fiduciaria di 14 giorni dopo il focolaio di Sars-CoV-2 che si era creato tra le persone impegnate nel film. Le riprese sono ripartite ufficialmente.

Per il momento non è dato conoscere la data di uscita del film di Olivia Wilde. Con Don’t Worry Darling Harry Styles si mette nuovamente alla prova come attore dopo il successo di Dunkirk, e si vocifera circa una sua partecipazione nel film Faster, Better, Cheaper con Brad Pitt. Nel frattempo l’ex One Direction è comparso al fianco di Billie Eilish nella miniserie Ouverture Of Something That Never Ended di Gus Van Sant al servizio di Gucci.

Le foto di Harry Styles sul set di Don’t Worry Darling sono in continua condivisione e disegnano uno stato di hype molto forte tra i fan dell’ex One Direction, quasi con lo stesso entusiasmo di quella volta in cui era stato avvisato all’aeroporto di Napoli.

per un momento mi ero dimenticata come funzionano i film; ci sarà un trailer, una premiere, interviste e io non sono pronta #DontWorryDarling pic.twitter.com/rZgYrL8Vm4 — miriamシ (@checszzo) December 2, 2020