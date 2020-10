Il percorso di Harry Styles nel nuovo video di Golden ci accompagna su un sentiero che ci porta dritti negli anni ’70. L’ex One Direction ha finalmente pubblicato la clip dedicata all’ultimo singolo estratto da Fine Line, quella che ha girato in Italia nel mese di settembre.

L’annuncio del rilascio della clip è avvenuto sui canali social dell’artista, che ha anticipato con il teaser del video che ha girato sulla Costiera Amalfitana un mese fa. A riportare la notizia era stato Fanpage, che aveva anche rivelato alcuni dettagli del video dedicato al nuovo singolo di Harry Styles.

L’artista sarebbe arrivato a Maiori il 21 settembre scorso, per poi iniziare a girare le scene della clip che ha pubblicato ufficialmente il 26 ottobre.

L’ultimo album di Harry Styles risale alla fine del 2019. I contenuti di Fine Line avrebbero dovuto essere presentati nel tour che ha già rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus. I concerti in Italia si terranno nel 2021, se l’emergenza sanitaria dovesse allentare la sua morsa.

Il 2020 avrebbe dovuto anche essere l’anno della reunion degli One Direction, che – com’è noto – non ha avuto luogo. Il gruppo si è però idealmente riunito in un sito nel quale è stato raccolto il meglio di questi primi 10 anni di carriera del gruppo che non accenna a tornare insieme. Harry Styles ha appena iniziato la sua carriera da solista ed è al suo secondo album di inediti. Il giovane artista aveva anche dichiarato di essere sicuro di non poter tornare sul palco prima del 2021, viste le condizioni dell’emergenza Covid ancora in corso.

Tra gli ultimi investimenti annunciati da Harry Styles, c’è anche quello in una grande arena a Manchester, che si chiamerà Co-op Live. La speranza è quella di poter iniziare a suonare nel 2023, dopo che l’emergenza sanitaria sarà finita in tutto il mondo e soprattutto nel Regno Unito, particolarmente colpito dalla pandemia.