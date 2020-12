Avviato come da tradizione il primo dicembre con la prima tornata di offerte, il Calendario dell’Avvento GameStop prosegue per la sua strada fino a portarci inevitabilmente a Natale 2020. Come ogni anno, infatti, la celebre catena di distribuzione dedicata all’universo videoludico ha deciso di solleticare i palati degli appassionati mettendo sul piatto saldi su console, giochi, accessori e merchandise assortito, che vanno a rinnovarsi giorno per giorno con l’avvicinarsi delle festività invernali.

Il 3 dicembre non può allora fare eccezione, con GameStopZing a proporre ai suoi clienti nuovi articoli in offerta per altre 24 ore, come potete verificare anche voi in prima persona collegandovi sul sito ufficiale dell’iniziativa a questo indirizzo. E se è vero che un buon affare dal sapore geek non si può di certo rifiutare, di conseguenza andiamo ora a scoprire insieme quali sono i saldi selezionati per il Calendario dell’Avvento GameStop in data odierna.

Prima di tutto, tra le promozioni di oggi troviamo il calcistico FIFA 21. L’ultima declinazione della popolare saga sportiva di EA Sports e Electronic Arts è in vendita in versione PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 39,98 euro. Vi ricordiamo che questa edizione include l’upgrade next-gen gratis per PS5 e Xbox Series X/S – disponibile da domani, 4 dicembre 2020 -, le console di nuova generazione lanciate sul mercato a novembre da Sony e Microsoft. Sempre restando nell’ambito dei giochi, abbiamo pure il remake di Resident Evil 2 in vendita a 14,98 euro, mentre Need For Speed Hot Pursuit Remastered costa 19,98 euro. Si continua con Star Wars Squadrons a 19,98 euro e con EA Sports UFC 4 al prezzo di 39,98 euro

Con il Calendario dell’Avvento GameStop 2020 troviamo in offerta anche le cuffie Turtle Beach Ear Force Recon 50X Black, che costano 19,98 euro, stesso prezzo per le Turtle Beach Recon 50. Infine, in promozione anche i Calendari dell’Avvento Funko dedicati a Nightmare Before Christmas, Dragon Ball Z e Harry Potter, proposti a 35,99 euro l’uno, in sconto fino all’8 dicembre. Il Calendario dell’Avvento di GameStopZing andrà avanti fino al 24 dicembre.