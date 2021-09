Si riscontrano proprio in questi minuti delle anomalie coi server FIFA 2021, che inevitabilmente richiamano anche EA Sports e la manutenzione che era in programma il 2 settembre. Una situazione per certi versi simile a quella che abbiamo vissuto non molto tempo fa in questi ambienti, stando anche ad alcuni articoli che abbiamo portato alla vostra attenzione, che tuttavia richiede un approfondimento per non lasciare nulla al caso. Vediamo, dunque, come stanno le cose dopo aver seguito la vicenda.

Problemi coi server FIFA 2021 ed EA Sports dopo la manutenzione di oggi

Provando a scendere in dettagli, emerge che da un’oretta abbondante in tanti stiano riscontrando difficoltà di accesso alla piattaforma. Esattamente come avviene quando vengono a galla malfunzionamenti ai server FIFA 2021 ed EA Sports, dunque, diversi utenti iscritti allo stato attuale non possono giocare online. Altamente probabile che questa situazione sia in parte legata ad una recente manutenzione, ma va detto che fonti vicine allo staff avevano fatto sapere che l’operazione si sarebbe conclusa attorno alle 14.30 italiane di questo giovedì.

Dunque, ci sono ancora molti nodi da sciogliere in merito ai problemi server FIFA 21 ed EA Sports dopo la manutenzione di inizio mese. L’auspicio è che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile, ma al momento della pubblicazione non abbiamo riscontri ufficiali per definire al meglio la vicenda. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da arricchire l’analisi di oggi.

Come sempre, trovate aggiornamenti in tempo reale su Down Detector.