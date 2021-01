I TOTY di FIFA 21 sono ufficialmente arrivati settimana scorsa, con questi giorni che rappresentano probabilmente il punto più alto dell’annata del gioco di Electronic Arts. Storicamente i dati hanno infatti evidenziato di come il titolo veda l’attenzione della community scendere nel periodo successivo alla Squadra dell’Anno. Con i numeri che tornano invece a salire in vista dei TOTS, le squadre della stagione.

Un calo sostanzialmente fisiologico, a cui la fanbase di FIFA 21 è abituata, complici i capitoli passati. L’edizione dell’anno scorso ha visto una flessione minore e un ritorno sui campi digitali “grazie” alle restrizioni di mobilità dettate dalla pandemia. Una situazione che – non ce ne voglia il gioco – speriamo non si ripeta. Non numericamente intendiamo, quanto invece nelle motivazioni che hanno portato a una ricrescita istantanea dei numeri.

FIFA 21 si prepara al futuro, quali iniziative in vista?

Insomma, l’inverno di FIFA 21 promette un momento di calma che potrebbe durare diversi mesi. Un lasso di tempo durante il quale le passate edizioni del franchise non ha lesinato di certo sui contenuti. Numerose le carte in edizione speciale che potrebbero comunque destare l’attenzione del pubblico, con ritorni anche graditi.

È il caso dei Winter Upgrade, i miglioramenti delle statistiche operati su determinati calciatori che probabilmente sono stati particolarmente apprezzati dai videogiocatori. O ancora le ShapeShifters, i cambi di ruolo (operati però in questa edizione già con le FUT Freeze, e che quindi difficilmente torneranno). O, probabilmente la promo più golosa in vista, le Future Stars, le carte dedicate agli astri nascenti del calcio internazionale. Senza poi dimenticare il momento FUT Birthday.

Tutti modi per continuare a soddisfare la fame di novità della community, che tornerà immancabilmente all’assalto in vista del periodo primaverile. Momento in cui cresceranno nuovamente le temperature, complice l’arrivo dei TOTS. E in quel momento si assisterà a un nuovo fiorire dei numeri nella modalità Ultimate Team.