Dopo tutta una serie di promozioni in occasione del Black Friday e del successivo Cyber Monday, ora è il Calendario dell’Avvento GameStop a tentare animi e portafogli dei videogiocatori là fuori. Come ormai tradizione, la celebre catena di distribuzione dedicata all’universo in pixel e poligoni ha infatti dato il via al conto alla rovescia in vista del Natale 2020, da aspettare grazie a ricchi saldi focalizzati ovviamente su PC, console, titoli di richiamo e accessori assortiti, sena dimenticare il merchandise a tema.

Quello stesso Calendario dell’Avvento GameStop, denominato per quest’anno Happy Holispace, che dall’1 al 24 dicembre ci permetterà di arricchire la nostra collezione geek a prezzi decisamente ribassati. E con offerte che andranno quindi a rinnovarsi giorno per giorno, per mettere sul piatto vere e proprie sorprese per gli appassionati. Senza ulteriori indugi, andiamo allora a scoprire assieme cosa ci aspetta nella prima giornata, vale a dire oggi 1 dicembre 2020.

La giornata del primo dicembre si presenta particolarmente ricca di offerte per il Calendario dell’Avvento GameStop, con tanti giochi e accessori in sconto per andare incontro al Natale. Prima di tutto, come potete verificare anche voi collegandovi alla pagina dedicata alla promozione a questo indirizzo, citiamo il popolare Rainbow Six Siege, prezzato a 9,98 euro, assieme ad altre produzioni Ubisoft come The Crew 2 Deluxe Edition (esclusiva GameStopZing) a 14,98 euro, e Assassin’s Creed Odyssey e Far Cry 5 a 14,98 euro l’uno. In saldo a 41,99 euro troviamo anche i Calendari dell’Avvento Funko di Dragon Ball Z, Harry Potter e Nightmare Before Christmas, mentre a seguire abbiamo pure le cuffie Headset AtPlay Lite Series e PRO Series a rispettivamente 24,90 euro e 14,98 euro.

Come già dicevamo, si tratta solo della prima ondata di sconti. Le offerte per Natale di GameStopZing andranno a cambiare giorno per giorno, dunque restate sintonizzati sulle nostre pagine per rimanere sempre aggiornati sui prodotti in promozione. Per oggi cosa ne dite, acquisterete qualcosa?