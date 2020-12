PS5 è praticamente introvabile in tutto il mondo. Lanciata lo scorso 19 novembre in Italia, la console di nuova generazione di casa Sony ha subito incontrato i favori del pubblico all’apertura dei primi pre-order, per poi tornare disponibile per poche ore il giorno di debutto, andando nuovamente sold-out. Inevitabile la frustrazione di chi avrebbe voluto abbracciare il futuro del gaming secondo il colosso giapponese, rimanendo invece a bocca asciutta non solo a causa di un numero di unità decisamente inferiore a quanto ci si aspettava, ma anche per via dei tanti problemi produttivi causati dalla pandemia da Coronavirus. Senza dimenticare la piaga sempre attuale dei bagarini e delle truffe, soprattutto su eBay.

A fronte di una situazione per molti critica, c’è però chi sostiene di avere a disposizione per la vendita una gran quantità di PS5, per altro sul territorio italiano. Si tratta del retailer online Euromediashop, attorno a cui nelle ultime ore è scoppiato una sorta di caso, inevitabilmente balzato agli occhi della community geek. Pare che il rivenditore abbia nei suoi magazzini ben 500 unità della console da destinare alla vendita sottocosto: in particolare, PS5 costa 419 euro mentre PS5 Digital ha un prezzo di 349 euro. Lo stesso avviene per le rivali Xbox Series X e Xbox Series S, disponibili ad un prezzo inferiore rispetto a quello di listino consigliato da Microsoft.

Naturale allora chiedersi se il sito Euromediashop possa essere affidabile, considerando che è stato aperto solo nel mese di ottobre ed online non è possibile reperire opinioni di alcun tipo. I colleghi di DDay.it stanno nel frattempo indagando e attendono di visitare i magazzini del distributore, come chiarito nell’intervista a Christian Ciciriello, titolare del negozio tricolore. Ciciriello afferma che il sottocosto su PS5 e sulle nuove Xbox fa parte di una precisa strategia di marketing per far conoscere il brand Euromediashop nel Nord Italia, con oltre 90.000 euro investiti in pubblicità nella sola regione Lombardia:

Mentre Mediaworld e Euronics hanno fatto il preorder, e quindi hanno venduto tutte le PS5 sotto prenotazione, Euromediashop le ha tenute a magazzino perché nessuno si sarebbe fidato a pagare in anticipo un qualcosa che sarebbe stato consegnata dopo diversi mesi. Abbiamo 500 Playstation 5 disponibili.

A quanto pare le console non sono state acquistate direttamente da Sony ma da altri rivenditori che a loro volta le hanno acquistate da Sony Italia. Sempre a sentire il titolare, tutti i prodotti godono di garanzia italiana, e potranno essere ritirati direttamente in magazzino a partire dal 22 dicembre di quest’anno. Tra i metodi di pagamento accettati non risulta presente PayPal, a quanto pare a causa delle elevate commissioni applicate dalla piattaforma. In attesa di ulteriori indagini e della visita programmata di DDay, il nostro consiglio è quello di aspettare e di evitare di effettuare ordini su questo sito.