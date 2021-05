Sembra essere in corso una manutenzione FIFA 21 in questi minuti, considerando il fatto che vengono registrati problemi coi server da parte di coloro che cercano di accedere alla piattaforma. Dunque, dopo aver parlato per mesi di prezzi ed altre caratteristiche del gioco concepito da EA Sports, come avrete notato anche coi nostri articoli in autunno, tocca analizzare qualche disservizio che potreste riscontrare oggi 12 maggio. Tutto nasce da un intervento programmato, ma evidentemente la cosa non è nota a tutti.

Attenzione alla manutenzione FIFA 21 e all’intervento sui server EA Sports oggi 12 maggio

Come stanno le cose? Dando uno sguardo alle varie community social, ho notato che in tanti non riescono a giocare questa mattina. Tutto nasce da una manutenzione FIFA 21, relativa ad un intervento ai server EA Sports che evidentemente non era noto a tutti. Lavori programmati entro oggi 12 maggio, ma con la prospettiva di metterseli alle spalle nel giro di poche ore. Se non addirittura pochi minuti, come spesso e volentieri avviene in queste circostanze con il titolo in questione.

In sostanza, nessun timore nel caso in cui abbiate riscontrato problemi legati al famoso gioco di calcio, in quanto gli esperti del settore dicono che fosse effettivamente in programma la manutenzione FIFA 21 ai server EA Sports oggi 12 maggio. Staremo a vedere se la situazione rientrerà in pochi istanti, come avviene di solito. Del resto, al mattino si registra un numero di accessi inferiori rispetto alla media e ci sta che i lavori siano portati a termine in questa particolare fascia oraria.

A voi come va? Questa mattina avete riscontrato anomalie a margine della manutenzione FIFA 21 ai server EA Sports prevista il 12 maggio? Fateci sapere come stanno stanno andando le cose, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff per chiarire alcuni dettagli.