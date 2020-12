Sto registrando in queste ore numerose segnalazioni da parte di utenti che, da alcuni giorni a questa parte, devono fare i conti con il famoso SMS Gruppo ISP. Si tratta di una questione trattata anche sulle pagine di OptiMagazine negli ultimi tempi, alla luce di un messaggio che sa effettivamente di truffa. Ecco perché oggi 3 dicembre ho deciso di tornare sull’argomento, in quanto soprattutto sui social è possibile assistere a diverse segnalazioni che vanno in questa direzione.

Evitate l’SMS Gruppo ISP: si tratta di un messaggio truffa

Cosa sappiamo fino a questo momento del famoso SMS Gruppo ISP? Il messaggio truffa, stando a quanto ho raccolto in giornata soprattutto su Facebook, avverte gli utenti che qualcuno sta provando ad accedere in modo anomalo al proprio account Internet Banking. Per questa ragione, viene chiesto agli utenti in questione di effettuare un check, in modo da controllare che tutto sia in regola. Come potete facilmente immaginare, questo è possibile sulla carta effettuando il login dal link che viene veicolato nel messaggio in questione.

Proprio accedendo a questa pagina ed inserendo i vostri dati, verrà a materializzarsi la truffa con SMS Gruppo ISP. in quanto non avrete consegnato le informazioni in questione alla vostra banca di riferimento, ma al contrario a malintenzionati. Per questa ragione, visto che il messaggio e la catena non vi arrivano da un contatto presente in rubrica a sua volta caduto nella trappola, non vi resta altro da fare che cancellare il suddetto messaggio.

Come accennato ad inizio articolo, non si tratta certo di un inedito sui nostri smartphone. Soprattutto durante il mese di novembre, infatti, abbiamo assistito alla diffusione di questa truffa. Occhi aperti come non mai e massima attenzione nei confronti del pericoloso (e finto) SMS Gruppo ISP.