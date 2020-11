Una tentativo di truffa che non muore mai è quella diramata attraverso l’SMS Gruppo ISP, solo all’apparenza collegato all’istituto bancario Intesa San Paolo ma che con quest’ultimo non ha nulla a che fare. In questo autunno, pure a distanza di poche settimane, siamo costretti a ritornare sul tentativo di frode. Meglio in guardia i lettori e comunicargli i pericoli che si corrono cadendo nella trappola che sfrutta la poca attenzione di alcuni utenti preoccupati di presunte anomalie sul proprio conto di internet banking.

Più di qualche italiano, nelle ultime ore, si sarà visto recapitare proprio l’SMS proposto anche nell’immagine di apertura articolo. Il mittente del messaggio è appunto il gruppo ISP e i correntisti di Banca Intesa Sanpaolo non possono che pensare al loro istituto bancario. Quest’ultimo non ha nulla a che fare con la comunicazione e ancora una volta va ribadito che non opta per canali di comunicazione quali appunto i semplici messaggi di testo per trasmettere eventuali problemi con account e profili online. Peccato tuttavia che non pochi non comprendano immediatamente il raggiro e siano invece portati a visitare il sito presente nella nota per verificare la loro posizione. Giusto ribadire che il collegamento è fraudolento e conduce ad un portale fake.

Cosa si rischia, ancora una volta, cadendo nella trappola dell’ultimo SMS Gruppo ISP? Sul finto collegamento alla piattaforma di Banca Intesa Sanpaolo, con la scusa di ripristinare la normale sicurezza dell’account, verranno richiesti i dati di accesso all’internet banking e altre informazioni sensibili. Non bisognerà in alcun modo fornirli e, una volta per tutte, sarebbe anche il caso di bloccare l’invio di messaggi da un mittente così truffaldino e molesto. Per farlo, non bisognerà fare altro che entrare nell’app Messaggi e (nel caso di Android) scegliere la voce Impostazioni nel menù in alto a destra. Alla voce “Blocca numeri e messaggi” bisognerà inserire il recapito artefice dell’ennesima truffa.