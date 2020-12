Arrivano ulteriori indicazioni per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 21. Progetto seriamente a rischio, al netto di quanto vi abbiamo riportato la scorsa settimana. Quali sono le ultime novità in merito? La prospettiva che la famiglia in questione venga messa da parte appare più seria che mai oggi 2 dicembre. Una mossa per certi versi sorprendente, destinata a fare molto rumore. Molti fan di Samsung non sono troppo entusiasti di questa possibilità. La linea Galaxy Note ha una base di clienti molto fedele.

Quante probabilità ci sono di dire addio al Samsung Galaxy Note 21

A trattare l’argomento, poco fa, una fonte come SamMobile. Citando tre fonti che a quanto pare sono molto vicine coi vertici di Samsung, Reuters sta ora riportando che la serie dei Galaxy Note potrebbe essere interrotta nel 2021. La mossa sarebbe figlia, si apprende, del forte calo della domanda di smartphone di fascia alta a causa della pandemia. Numeri per certi versi prevedibili, che per forza di cose non riguardano la sola serie dei Note nel panorama degli smartphone di fascia alta, ma la direzione presa dal produttore sarebbe questa.

Le fonti citate nel rapporto affermano che al momento Samsung non ha in programma di sviluppare un nuovo dispositivo Galaxy Note per il prossimo anno. Allo stesso tempo, il produttore aggiungerà il supporto per S Pen al prossimo Samsung Galaxy S21. Insomma, tanti indizi che rendono sempre più improbabile l’arrivo sulla scena del Samsung Galaxy Note 21, fermo restando che ad oggi non abbiamo notizie ufficiali in merito. Un’altra fonte afferma che gli sforzi di sviluppo di Samsung che normalmente sarebbero stati concentrati sulla serie Galaxy Note sono stati ora riorientati sulla linea pieghevole.

Insomma, investimenti di denaro e di tempo non focalizzati sul Samsung Galaxy Note 21, ma sul Galaxy Z Fold 3. Ritenete quello emerso oggi uno scenario attendibile per il colosso coreano?